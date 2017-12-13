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Ziraat Türkiye Kupası | Bucaspor 1-0 Demir Grup Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan Bucaspor, konuğu Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
18:2313 Aralık 2017
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Ziraat Türkiye Kupası | Bucaspor 1-0 Demir Grup Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Bucaspor, konuğu Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup ederek adını Son 16 Turu’na yazdırmayı başardı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi, rakibine deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup olsa da deplasman golü avantajıyla turladı.

Spor Toto Süper Lig’in başarılı ekiplerinden Demir Grup Sivasspor özellikle ikinci yarıda golü ararken Bucaspor savunması konuk ekibi tehlikeli pozisyonlar bulmasına fırsat tanımadı. 2010-2011 sezonunda Süper Lig’de yarışan ancak ilk sezonunda küme düşmekten kurtulamayan Bucaspor, genç kadrosuyla büyük bir sürprize imza atarken turu getiren golü 3’te olağanüstü bir vuruşla Abdullah Balıkuv kaydetti.

13 Aralık 2017 Ziraat Türkiye Kupası | Gençlerbirliği 2-1 Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, 2-1'lik galibiyetin rövanşında konuk ettiği Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kars 36 Spor'u aynı skorla mağlup etmeyi başararak adını son 16 Turu'na yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
bucaspor Demir Grup Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 19:59 | 13.12.2017
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