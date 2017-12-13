Ziraat Türkiye Kupası | Aytemiz Alanyaspor 2-2 Akın Çorap Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında ilk maçta deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a 4-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, ikinci maçta konuk ettiği rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve kupaya veda etti. Giresunspor adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Aytemiz Alanyaspor, Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. İlk maçta deplasmanda TFF 1. Lig’de mücadele eden rakibine 4-2 mağlup olan Alanyaspor, 2-2’lik beraberlikle sonuçlanan müsabaka ile kupa macerasına nokta koydu. Konuk ekip, Alanya’dan istediği sonuçla ayrılırken adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Giresunspor’da Mert Örnek, henüz 1. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve tur kapısını bir nevi aralamayı başardı. Adeta golle başlayan karşılaşmada Yusuf Çoban, 25’te skoru eşitledi. 60’ta Yusuf Çoban bu kez takımını öne geçiren gole imza attı ve kalan bölümde bulacağı bir golle turu geçecek konuma geldi ancak 63’te Fatih Atik skoru 2-2’ye getirdi ve skoru belirledi. MAÇ SONUCU : Yeni Malatyaspor Osmanlıspor 1-1 Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor tur atlayan taraf oldu. İlgili Haberi Oku