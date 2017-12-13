Yorumcu Rıdvan Dilmen’den çarpıcı açıklama!

TRT Spor'da Futbolun Zirvesi adlı programda Rıdvan Dilmen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen U17 Milli Futbol Takımı'nın 20 kişilik kadrosunda yer alan 8 futbolcunun doğum tarihinin 1 Ocak 2001 olmasına değindi.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, U17 Milli Futbol Takımı’ndaki 20 oyuncunun 8’inin doğum tarihinin 1 Ocak 2001 olmasına değindi. Dün Mehmet Demirkol’un kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medyada tartışma yaratan olaya değinen Dilmen, bunun tesadüf olamayacağına değindi.

Dilmen, “Kemik yaşı testini yaptırmıyor bizim takımlar. Kaç tane çocuğun doğum tarihi 1 Ocak. Bu nufüs müdürlüklerine kim başvuruyor? Ailelerin, futbola bakış açısı bu. Benim kızım ehliyet alacak diye, yaşını mı büyüteceğim? Bir insan, anne, baba nasıl evladının yaşını düşürtebiliyor? Kulüpler nasıl buna izin verebiliyor? Siz kulüpler de, bu çocuklarımızın yaşını küçültüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Demirkol’un o paylaşımı:

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