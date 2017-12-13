Ümit Özat’tan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas için teklif hazırlığı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç futbolcusu Eljif Elmas için Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın devreye girdiği iddia edildi. Ankara ekibinin Makedon futbolcuyu kiralamak için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Ümit Özat’ın, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas’ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Akşam Gazetesi’nin haberine göre; devre arasında kontenjan sıkıntısını aşamaması halinde Elmas’a lisans çıkartamayacak olan Fenerbahçe’nin, genç futbolcuyu kiralayabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin uzun süre kaptanlığını yapan ve şu an Gençlerbirliği’ni çalıştıran Ümit Özat’ın, sarı lacivertli kulüple temasa geçerek Makedon oyuncuyu istediği öne sürüldü.

Özat’ın bu transfer için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile bizzat temasa geçeceği belirtildi.

18 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz haftalarda ülkesinde geride kalan sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı.

Josef de Souza kırılma noktasını anlattı! Fenerbahçe'nin orta sahadaki başarılı ismi Josef de Souza, Süper Lig'de kendilerini yeniden zirve yarışına ortak eden 4 maçlık galibiyet serisinin sırrını açıkladı. İlgili Haberi Oku