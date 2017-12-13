Türkiye Kayak Federasyonu’ndan kavga açıklaması!

Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin pistinde düzenlenen yarışlar sırasında iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelin pistinde düzenlenen yarışlar sırasında iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili “Sporcumuzun sakatlanmasını amaçlayarak, milli sporcumuzun olimpiyatlara katılmasını engellemek istenmiştir” denildi.

Açıklamada, federasyonun Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek sporcuların adil olarak seçilmesi için azami gayreti gösterdiği, bunu sağlamak için teknolojinin en son imkanlarının kullanılarak yarışçıların derecelerinin eş zamanlı görülmesi ve cep telefonundan canlı takip edilmesinin mümkün kılındığı belirtildi.

‘ÇAĞ DIŞI UYGULAMALAR’

Bu sayede geçmiş yıllarda olimpiyat ve milli takım seçmelerinde ortaya çıkan zamanlama hatalarının tamamen engellendiği ve keyfi sporcu seçiminin önüne geçildiği vurgulanan açıklamada, “Ülke olarak 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’na katılmaya hazırlandığımız bugünlerde, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılan milli takım seçmelerinde kendini bilmez birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen maksatlı ve talihsiz olaylar tüm kamuoyunun malumudur. Fakat ne yazık ki yeni sistemden memnun olmayan bazı çevreler, bu sefer baskı, tehdit ve en sonunda piste çıkarak sporcu sakatlamak gibi çağ dışı uygulamaları sergilemek istemiştir. Bu olay bizleri ve tüm kayakseverleri derinden üzmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Kayak Milli Takımı seçmelerinde olay çıktı Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde olaylar çıktı. Kavgada sporcular birbirlerine kayak ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. 2 kişinin yaralandığı olaya müdahale eden polis, 5 sporcuyu gözaltına aldı. Olaya müdahale için olay yerine gelen özel timin elindeki bomba atarlar dikkat çekti. İlgili Haberi Oku

‘SPORCUMUZ DAHA ÖNCE TEHDİTLERE MARUZ KALDI’

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Alp Disiplini Milli Takım sporcularımızdan Serdar Deniz, yarışmanın pistte inişini yapmakta iken önüne daha önceden planlı ve kasıtlı olarak çıkan kayak öğretmeni R.Ö. bu hareketiyle olimpiyatlara hazırlanan sporcumuzun sakatlanmasını amaçlayarak, milli sporcumuzun olimpiyatlara katılmasını engellemek istemiştir. Bu olayın öncesinde Serdar Deniz, 08.10.2017 tarihinde yurt dışında yapılacak milli takım kampına gitmek için İstanbul’daki bir otelde konakladığı esnada kayak öğretmeni Y.U. ve arkadaşlarının tehdit ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Bu olay üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürmektedir. Federasyonumuz disiplin kurulunda da başkanlığımız tarafından verilen tedbir kararı ile yargılaması devam etmektedir. Yaşanan talihsiz olayların arka planında da bu olayın olduğu açıktır.”

‘BU TÜR OLAYLARA YELTENENLERİ…’

Olayın faillerinin gözaltına alındığının aktarıldığı açıklamada ayrıca şunlar belirtildi:

“Serdar Deniz’in pistte sakatlanmasına neden olabilecek hareketi yapan kayak öğretmeni R.Ö.nün yanına giden Y.U. milli takım sporcumuzu bir kez daha sözlü taciz ve ölümle tehdit ederek tartaklamıştır. Olayı gören ve müdahale eden milli takım antrenörlerimiz ve Türkiye Kayak Federasyonu Genel Sekreterimiz Necip Fazıl Kishalı da saldırganlar tarafından darp edilmiştir. Saldırganlardan kayak öğretmeni Y.U., kayak öğretmeni R.Ö., snowboard antrenörü E.U. ve B.G. olayı sakinleştirmek isteyen diğer kayak öğretmenleri ve antrenörlerine de bıçakla saldırarak yaralamaya çalışmışlardır. Emniyetin müdahalesiyle olaylar savcılık makamına intikal etmiştir. Olayın failleri savcılık makamı tarafından gözaltına alınmış, haklarında 6222 sayılı yasa ve Türk Ceza Kanunu gereğince işlem yapılmıştır.”

Bu tür olayların federasyon tarafından kayak sporunun her türlü haksızlıklardan ve şiddetten arındırılabilmesi adına 4 yıldır kararlı bir şekilde sürdüğü mücadeleyi hiçbir şekilde engellemeyeceğinin altının çizildiği açıklamada, “Bu tür olaylara yeltenen tüm bireyleri hukuk içinde kalarak camia dışına çıkartmak konusundaki kararlı duruşumuzdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” görüşlerine yer verildi.

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