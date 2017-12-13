Tudor ailesini ülkesine yolladı!

İgor Tudor, Ataköy’de bir otelde beraber yaşadığı ailesini, “Tesislere taşınıyorum. İşime yoğunlaşacağım” diyerek memlekete gönderdi.

Hırvat hocanın bu kararı, “Ailesi gitti. İstifa mı edecek?” sorusunu da doğurdu. Liderlik koltuğunda oturmasına rağmen sürekli olarak “Gönderilecek” baskısı altında görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, ilginç bir karara imza attı. Ailesini ülkesi Hırvatistan’a gönderen Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaşamaya başladı. Eşi ve çocuklarının yanı sıra anne ile babasını da ülkesi Hırvatistan’a yollayan Igor Tudor, ailesine devre sonuna kadar sadece Galatasaray’a konsantre olmak istediğini söyledi ve tesislere taşındı.

ÜÇ YARDIMCISI TUDOR’UN HEP YANINDA

Florya’da kalmaya başlayan Tudor, Akhisar galibiyetiyle liderliği geri aldı. 7/24 tesislerde yaşayan Hırvat hoca idman sahasının zemininden, futbolcuların yemeklerine kadar her sorunla ilgileniyor ve tüm mesaisini Florya’da harcıyor. Tudor’u yardımcı antrenör Hari Vukas, kaleci antrenörü Sandro Tomic ve kondisyoner Toni Modriç de yalnız bırakmıyor. Video odasında hem Galatasaray hem de rakipleri detaylıca analiz eden Tudor ve yardımcıları devreyi lider bitirmek için adeta Florya’da yatıp Florya’da kalkıyor.

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