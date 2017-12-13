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SON DAKİKA | Trabzonspor’a transfer yasağı geldi

Sezon başında geçmiş borçlarını takside bağlatan Trabzonspor, taksitleri ödemeyince yeni yasakla karşılaştı.
13:0813 Aralık 2017
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SON DAKİKA | Trabzonspor’a transfer yasağı geldi

Sezona çalkantılı bir şekilde giren, ekonomik olarak büyük dar boğaz yaşayan Trabzonspor Basketbol’a bir kez daha transfer yasağı geldi.

Bordo mavili takımda sezon başından bu yana süren ekonomik kriz Pınar Karşıyaka maçı öncesinde tavan yapmış, basketbolcular alacakları ödenmediği için önce antrenmana çıkmamış, ardından da İzmir deplasmanına gitmeyeceklerini açıklamışlardı.

Bu krizi acil bir ödemeyle çözen Trabzonspor Basketbol yönetimi, FIBA’dan ceza gelmesine ise engel olamadı.

Bordo mavili kulüp oyuncularına olan borçlarının taksitlerini ödeyemeyince FIBA tarafından transfer yasağı cezasına çarptırıldı.

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Etiketler
basketbol trabzonspor transfer yasak
Son güncelleme: 13:15 | 13.12.2017
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