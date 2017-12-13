MAÇ SONUCU : Yeni Malatyaspor Osmanlıspor 1-1

Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında sahasında 3-1’lik galibiyet alan Osmanlıspor, deplasmanda da Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

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1’inci dakikada Tugay’ın orta sahada Eren’e yaptığı faul sonrası mücadelenin hakemi Serkan Çınar tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

19’uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu’nun vuruşunda top, fileleri havalandırdı: 0-1.

27’nci dakikada Aytaç’ın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Eren Tozlu sert vurdu. Onun vuruşunda top direğe çarparak yeniden Eren’in önünde kaldı. Eren bir kez daha vurarak, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.