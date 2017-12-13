Lothar Matthaus ve Stefan Kuntz, Beşiktaş-Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile eşleşmesinin ardından Alman basını siyah beyazlı ekibi mercek altına aldı. Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan eski Alman futrbolcu Stefan Kuntz ve Lothar Matthaus eşleşmeyi değerlendirdi.

Beşiktaş ve Alman Milli Takımı’nın eski yıldız ismi Stefan Kuntz, Almanya’nın Münih kentinde yayın yapan yerel Abendzeitung gazetesine Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih – Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi.

Şu an Almanya U21 takımında antrenörlük yapan Kuntz, Beşiktaş’ın çok da kolay lokma olmadığını belirtti. Beşiktaş’ın Vodafone Park’a geçmesi ile birlikte daha istikrarlı bir takım haline geldiğini belirten 55 yaşındaki eski futbolcu, “Beşiktaş istikrarlı bir şekilde büyüyen bir kulüp. Nisan 2016’dan beri yeni stadyumlarında oynuyorlar. Oradaki atmosfer inanılmaz. Futbolcular açısından çok etkili” dedi.

Bayern Münih’in daha güçlü takımlar yerine Beşiktaş ile eşleşmesi ile ilgili olarak Kuntz, “Barcelona ya da Manchester City’ye göre Beşiktaş daha kolay bir kura oldu. Ama Türkler tahmin edilmesi zor, öngörülemeyen insanlar. Bu da karşılaşmanın ne olacağını tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Coşkuları performanslarını da en üst düzeye çıkarıyor” diye konuştu.

Bayern Münih’i İstanbul’da müthiş bir atmosferin beklediğini belirten Stefan Kuntz, Türk taraftarlar ile ilgili olarak, “Türk futbolu ile alakalı söyleyeceğim ilk şey her maçtan önce futbolcuları tribünlere çağırırlar. Her gol ve şut sonrası tezahüratlar olur. Taraftarlar futbol delisidir. Özellikle takımı için her şeyini veren futbolcuları çok severler. Türkler, Almanlara göre daha ateşli ve duygusaldır. Elbette bu destek ve coşku Bayern için bir baskı unsuru olacaktır. Ama iç sahada alınacak bir galibiyetle işleri kolaylaşabilir” ifadelerini kullandı.

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MATTHAUS: “BAYERN MÜNİH’İN TURU KESİN GEÇECEĞİNİ SÖYLEMEK ZOR”

Alman futbolunun bir diğer efsane ismi Bayern Münih’in unutulmaz kaptanı Lothar Matthaus da Beşiktaş kurası ile ilgili olarak, “Herkes Türkiye’de oynanacak maçın ne kadar zor olacağını biliyor. Orada muazzam bir gürültü olacak ve bu durum ne kadar profesyonel de olsan oyuncuların sinirlerini bozup kontrol kaybına neden olabilir. Tabii Beşiktaş bir Manchester City ya da Barcelona olmasa da Bayern Münih’in turu kesin geçeceğini söylemek zor” değerlendirmesinde bulundu.