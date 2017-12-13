Lazio taraftarlarından hakeme şok tepki!

Sahasında Torino'ya 3-1 yenilen Lazio'da maçın hakemi Piero Giacomelli'ye tepkiler çığ gibi büyüyor.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare’nin maçın ardından ”Büyük skandal. Aslında bu yönetim skandaldan daha büyük” sözlerinin ardından taraftarlar da hakem için ilginç bir intikam yöntemi buldu.

KAFESİNİN PUANINI DÜŞÜRDÜLER

Lazio taraftarları, internet üzerinden seyahat planlama sitesi aracılığı ile hakem Piero Giacomelli’nun işlettiği kafeye düşük puan verip, kafenin puan ortalamasını düşürdüler.

Bu arada hakemin işlettiği kafenin Facebook sayfasında kapak fotoğrafında Roma efsanesi Francesco Totti’nin fotoğrafının olması ise dikkat çekti.

Kafenin fotoğrafı ise kısa bir süre önce kaldırıldığı belirtildi.

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso`dan Andre Silva ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, takımdan ayrılacağı iddia edilen Andre Silva ve Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında açıklama yaptı İlgili Haberi Oku