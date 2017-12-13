Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Kadınlar Euroleague | Nadezhda 64-66 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Nadezhda'yı 66-64 mağlup etti ve grupta 6. galibiyetini elde etti.
20:3913 Aralık 2017
0
Kadınlar Euroleague | Nadezhda 64-66 Fenerbahçe

Kadınlar Euroleague B Grubu 8. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Nadezhda’yı 66-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece 8.maçında 6. galibiyetini almış oldu. Müsabakada Kia Vaughn kaydettiği 15 sayıyla temsilcimizin en skorer ismi olmayı başardı.

13 Aralık 2017 ABD`li kadın basketbolcudan şok iddia: İstanbul`da masörün tacizine uğradım İlgili Haberi Oku

Salon: Orenburzhje Sport Hall

Hakemler: Csender Andrada, Kounelles Ilias, Tsaroucha Vasiliki

Nadezhda: Emma Cannon 16, Brionna Jones 20, Ekaterina Fedorenkova 3, Sandra Ygueravide 6, Anastasiya Shilova 2, Maria Cherepanova 15, Tochilova, Yana Degtyarskaya, Zhosselina Maiga 2

Fenerbahçe: Ana Dabovic, Kia Vaughn 15, Aerial Powers 12, Anastasiya Verameyenka 6, Kelsey Plum 10, Birsel Vardarlı Demirmen 8, Tilbe Şenyürek 5, Ayşe Cora 7, Pelin Bilgiç 3, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 20-13 (Nadezhda)

Devre: 33-33

3. Periyot: 45-53 (Fenerbahçe)

Etiketler
Fenerbahçe Kadınlar Euroleague Nadezhda
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER