Kadınlar Euroleague | Nadezhda 64-66 Fenerbahçe
Kadınlar Euroleague B Grubu 8. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Nadezhda’yı 66-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece 8.maçında 6. galibiyetini almış oldu. Müsabakada Kia Vaughn kaydettiği 15 sayıyla temsilcimizin en skorer ismi olmayı başardı.
Salon: Orenburzhje Sport Hall
Hakemler: Csender Andrada, Kounelles Ilias, Tsaroucha Vasiliki
Nadezhda: Emma Cannon 16, Brionna Jones 20, Ekaterina Fedorenkova 3, Sandra Ygueravide 6, Anastasiya Shilova 2, Maria Cherepanova 15, Tochilova, Yana Degtyarskaya, Zhosselina Maiga 2
Fenerbahçe: Ana Dabovic, Kia Vaughn 15, Aerial Powers 12, Anastasiya Verameyenka 6, Kelsey Plum 10, Birsel Vardarlı Demirmen 8, Tilbe Şenyürek 5, Ayşe Cora 7, Pelin Bilgiç 3, Tuğçe Canıtez
1. Periyot: 20-13 (Nadezhda)
Devre: 33-33
3. Periyot: 45-53 (Fenerbahçe)