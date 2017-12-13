Kadınlar Euroleague | Galatasaray 73-75 Sopron Basket

Kadınlar Euroleague'de mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, konuğu Sopron Basket'e 75-73 mağlup oldu.

Kadınlar EuroLeague A Grubu 8. hafta maçında Galatasaray, Macar ekibi Sopron Basket ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 75-73 mağlup ayrılarak gruptaki dördüncü yenilgisini aldı. Kadınlar Euroleague | Nadezhda 64-66 Fenerbahçe Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Nadezhda'yı 66-64 mağlup etti ve grupta 6. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Jasmina Juras, Zoran Mitrovski, Zdenko Tomasovic

Galatasaray: Olivia Epoupa 14, Işıl Alben 15, Jelena Dubljevic 19, Gintare Petronyte 17, Ayşegül Günay 6, Merve Uygül, Gizem Başaran, Meltem Yıldızhan, İrem Naz Topuz 2, Özge Kavurmacıoğlu

Sopron Basket: Crystal Langhorne 17, Yvonne Turner, Zsofia Fegyverneky 8, Jelena Milovanovic 14, Aleksandra Crvendakic 20, Angela Salvadores 10, Tina Jovanovic 6, Debora Dubei, Bernadett Hatar

1. Periyot: 12-22 (Sopron Basket)

Devre: 25-36 (Sopron Basket)

3. Periyot: 48-58 (Sopron Basket)