Kadınlar Euroleague | Galatasaray 73-75 Sopron Basket
Kadınlar EuroLeague A Grubu 8. hafta maçında Galatasaray, Macar ekibi Sopron Basket ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 75-73 mağlup ayrılarak gruptaki dördüncü yenilgisini aldı.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Jasmina Juras, Zoran Mitrovski, Zdenko Tomasovic
Galatasaray: Olivia Epoupa 14, Işıl Alben 15, Jelena Dubljevic 19, Gintare Petronyte 17, Ayşegül Günay 6, Merve Uygül, Gizem Başaran, Meltem Yıldızhan, İrem Naz Topuz 2, Özge Kavurmacıoğlu
Sopron Basket: Crystal Langhorne 17, Yvonne Turner, Zsofia Fegyverneky 8, Jelena Milovanovic 14, Aleksandra Crvendakic 20, Angela Salvadores 10, Tina Jovanovic 6, Debora Dubei, Bernadett Hatar
1. Periyot: 12-22 (Sopron Basket)
Devre: 25-36 (Sopron Basket)
3. Periyot: 48-58 (Sopron Basket)