Hoşlandığı güzel Jen Selter maça geldi, Porzingis NBA tarihine geçti!

New York Knicks'in yıldız oyuncusu Porzingis, Lakers karşısındaki performansıyla tarihe geçti. Sosyal medya kayıtları, bu performansta ünlü güzel Jen Selter'ın da payı olduğunu gösteriyor...

SKOR DIŞ HABERLER / NBA’de Los Angeles Lakers’ı 113-109 yenen New York Knicks’ten Kristaps Porzingis, NBA tarihinde bir maçta 35 sayı, 10 ribaunt, 5 blok ve 5 üç sayılık basket üreten ilk oyuncu oldu.

New York Knicks, 99-99’luk skorla uzatmaya giden Los Angeles Lakers karşılaşmasını 113-109 kazandı. Ev sahibi Knicks’in Letonyalı basketbolcusu Porzingis, 8’de 5 üç sayı isabetiyle oynadığı mücadeleyi, 37 sayı, 11 ribaunt ve 5 blokla tamamladı. 2,21 metrelik forvet böylece 35 sayı, 10 ribaunt, 5 blok ve 5 üç sayılık basket barajlarını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.

JEN SELTER ETKİSİ

NBA’in en yetenekli isimlerinden Porzingis’in bu tarihi performansını etkileyen dış faktörler olduğu da iddia ediliyor. Letonyalı oyuncunun karşılaşmadan birkaç gün önce sosyal medyadaki hareketliliğinin arttığı görüldü. Instagram fenomeni Jen Selter’i takip etmeye ve Selter’in paylaşımlarını seri beğenmeye başlayan Porzingis’e Selter de olumlu yanıt verdi. Selter, ünlü basketbolcunun paylaşımlarını beğenip artık en sevdiği emojinin ‘Unicorn’ olduğunu yazdı. (Unicorn Porzingis’in takma adı) İkilinin muhabbeti mesaj kutularına terfi ederken Selter, Porzingis’in maçını izlemek üzere New York’a geldi.

Selter’ın izlediği maçta da Porzingis tarihe geçen bir performans ortaya koydu.