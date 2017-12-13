Galatasaray’da forvet sorunu: Gomis’in alternatifleri Eren ile Sinan

Galatasaray’da Fransız golcü Bafetimbi Gomis gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç ve fazla ceza alırsa forvette Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş oynayacak. İki futbolcu, bu sezon oynadıkları maçlarda toplam 3 gol atarken, Gomis ise 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kaybetmişti. Müsabakanın 68. dakikasında Mustafa Yumlu ile girdiği ikili mücadele sonrasında Gomis, direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Fransız golcü, Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disiplin Talimatı'nın 43. maddesinde, “Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir” ifadeleri yer alıyor.

İTİRAZ EDİLECEK

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, yaptığı açıklamada Gomis için itirazda bulunacaklarını söylemişti. Gomis iki maç ceza alması durumunda Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak. Bu durumda forvet hattı için Teknik Direktör Igor Tudor'un elinde iki seçenek olacak. Eren Derdiyok ya da Sinan Gümüş, Fransız yıldızın yerine forma giyecek. Gomis’in durumu perşembe günü belli olacak. Mehmet Demirkol`dan Igor Tudor yorumu... Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında Igor Tudor ile ilgili çıkan haberleri değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

33 GOLÜN 14’Ü GOMİS’TEN

Sarı-kırmızılılar Süper Lig’de 33 gol attı ve bu alanda zirvede bulunuyor. Ligde takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, 15 maçta forma giydi ve bu müsabakaların hepsine 11'de başladı. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 1268 dakikada 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 de asist yaptı.

EREN VE SİNAN’DAN 3 GOL, 3 ASİST

Gomis'den sonra takımdaki forvetlerden en çok süre alan isim ise Eren Derdiyok olarak öne çıkıyor. Derdiyok, ligde 10, Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2 olmak üzere toplam 14 karşılaşmada oynadı. Dört kez 11'de başlayan başarılı futbolcu, 467 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asist ile oynadı. Sinan Gümüş de ligde 2, Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Ligi 2 olmak üzere toplam 6 müsabakada Tudor tarafından şans buldu. Gümüş, 383 dakikada 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İki futbolcu da ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri havalandıramadı.