FIBA Şampiyonlar Ligi | Pınar Karşıyaka 70-79 Dinamo Sassari

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8. maçında konuğu Dinamo Sassari'ye 79-70 mağlup oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8. hafta maçında Dinamo Sassari´yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 79-70 mağlup olup 3´üncü yenilgisini aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan temsilci ilk 3 dakikayı 7-0 önde geçerken, ilk çeyreği de 18-12 galip tamamladı. İkinci periyotta Pınar Karşıyaka oyunda dengeyi kurdu.

Farkı bir ara 3´e indiren Kaf-Kaf, hücumdaki atakları değerlendiremedi. Sassari devre arasına 4 sayı farkla önde girdi: 35-39. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan Dinamo Sassari 58-51’lik avantajla finale başladı. Pınar Karşıyaka savunmada rakibini durduramayınca maçı 9 sayı farkla kaybetti: 70-79. 7Days EuroCup | Galatasaray Odeabank 82-61 Buducnost Podgorica Galatasaray Odeabank, 7Days EuroCup B Grubu 8. maçında konuğu Buducnost Podgorica'yı 82-61'lik skorla yendi ve grubundaki 3. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Sasa Maricic (Sırbistan), Oskars Lucis (Letonya)

PINAR KARŞIYAKA: Metin 10, Egemen 14, Berke 2, Waters 20, Wood 12, Jones 12, Alp

DINAMO SASSARI: Spissu, Bamforth 19, Planinic 2, Devecchi 3, Randolph 6, Pierre 17, Jones 13, Stipcevic 1, Hatcher 5, Polonara 13

1. PERİYOT: 12-18

İLK YARI: 35-39

3. PERİYOT: 51-58