FIBA Şampiyonlar Ligi | Banvit 90-62 Umana Reyer Venezia

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Banvit, konuğu Umana Reyer Venezia'yı 90-62'lik skorla rahat yenerek gruptaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 8’inci hafta karşılaşmasında lider İtalyan temsilcisi Umana Reyer Venezia’yı konuk eden Banvit, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 90-62’lik galibiyetle ayrıldı.

Zorlu randevunun ilk 5 dakikasını Caloiaro ve Vidmar’ın basketleri sonrasında 11-2’lik skorla önde geçen Banvit, hücumlarını çoğaltan ve Biligha ile Tonut ile sayılar bulan İtalyan temsilcisini engelleyemeyince ilk çeyreği 15-17 geride bitirdi. İkinci periyoda konuk ekip Banvit’in geçen yıl oyuncusu olan Orelik’i kenardan alarak başladı. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk bölümlerin ardından devrenin bitimine 3.52 dakika kala Haynes dış atıştan konuk ekibi 32-27 öne geçirdi. Ancak pes etmeyen Banvit, Thomas’tan aldığı verimle farkı 2 sayıya indirdi. Karşılıklı basketlerle geçen son hücumların ardından devreye ise 36-36’lık eşitlikle gidildi. 7Days EuroCup | Unics Kazan 75-79 Darüşşafaka Darüşşafaka, 7Days EuroCup A Grubu 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Rusya ekibi Unics Kazan'ı 79-75 mağlup etti. Daçka böylece gruptaki 7. galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Kazan ekibi 3. mağlubiyetini aldı ve 2. sırada kaldı. İlgili Haberi Oku

Üçüncü periyoda Banvit, Caloiaro’nun 3 sayılık basketiyle başladı. Caloiaro ardından üst üste bulduğu sayılarla seyirciyi de coştururken, Banvit de maçın 24’üncü dakikasında 47-38’lik skorla önde girdi. Daha sonra etkili savunmasıyla konuk ekibe zor anlar yaşatan Banvit, Kulig’in basketiyle 12 sayılık farka ulaştı (52-40). Banvit, daha sonra periyodu Thomas, Caloiaro ve Vidmar’ın basketleri sonrasında 18 sayılık farkla 64-46 üstün bitirdi.

Final periyoduna Bandırma seyircisinin İzmir Marşı ile başlayan Banvit, Kulig ile dış atıştan isabet bulunca iyice ritim buldu. Bu anlarda iyi top çeviren Banvit, Thomas’ın sayılarıyla skoru 74-48 yaptı. İtalyan temsilcisi ise sık sık mola alarak Banvit’in hızını kesmek istede de başarılı olamadı. Sert savunması ve hızlı hücumlarıyla birlikte farka koşan Banvit, bitime 4.30 dakika kala farkı da 31’e çıkardı (82-51). Karşılaşmanın geride kalan bölümlerinde skor üstünlüğünü koruyan Banvit sahadan 90-62’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonunda kulüp Başkanı Özkan Kılıç´ı aralarına alan oyuncular taraftarları alkışladı.

Bu neticeyle Banvit 5´inci galibiyetini alırken Umana Reyer Venezia 3´üncü mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit’ten 22 sayıyla Caloiaro olurken, Vidmar da 16 sayı kaydetti. Konuk ekipte ise Paul Biligha 15 sayı ile oynadı. 7Days EuroCup | TOFAŞ 79-91 Dolomiti Energia Trento TOFAŞ, 7Days EuroCup D Grubu'ndaki 8. maçında konuğu Dolomiti Energia Trento'ya 91-79 mağlup oldu ve grubunda dördüncü kez yenildi. İlgili Haberi Oku

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Srdan Dozai, Aleksandar Mlojevic, Petar Obradovic

BANVİT: Thomas 17, Kulig 11, Can 4, Erkin, Metehan, Vidmar 16, Rautins 12, Rıdvan 2, Taylor 6, Caloiaro 22

UMANA REYER VENEZIA: Haynes 8, Peric 2, Johnson 5, Green, Tonut 10, Nicolao, Orelik 10, Ress, Biligha 15, Ceralla 3, Watt 9

1. PERİYOT: 15-17

DEVRE: 36-36

3. PERİYOT: 64-46