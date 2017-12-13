Dursun Özbek, müzenin açılış tarihi öncesi giriş çıkışları yasakladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kesin emri ile müzenin açılış tarihi öncesi giriş çıkışlar yasaklandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açılışı yaklaşan müze için önemli adımlar atıyor. Sarı kırmızılılarda, hazırlıkları son sürat devam eden ve açılışı Ocak ayına kalan Galatasaray Müzesi ile alakalı kesin ve kati bir karar alındı.

Galatasaray Müzesi’nde son durum

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in kesin emri ile müzenin açılış tarihine kadar bu alana çalışanlar dışında giriş çıkış yasaklandı.

Son teknoloji ve içinde birçok sürprizler yer alan müzenin fotoğraflarının bazı kulüp üyeleri tarafından paylaşılması üzerine Galatasaray Kulübü, müzeye girişi çıkışı açılış tarihine kadar yasakladı.

(Futbol Arena)

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