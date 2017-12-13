Dursun Özbek: Kemerburgaz tesisleri hayırlı olsun

Galatasaray Kulübü'nün aralık ayı olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Başkan Dursun Özbek çok önemli bir gelişmeyi açıkladı.

Lise yerine statta açılan Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılacak olan Divan Kurulu toplantılarının ilkinde söz alan Başkan Dursun Özbek; ” “Kemerburgaz’daki aşağı yukarı 140 dönümlük arsanın Galatasaray Spor Kulübü’ne kazandırılması için çalışma içindeydik. Bu çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Gerekli izinler alındı. Hayırlı olsun” dedi.

Galatasaray Kulübü Florya’daki tesislerde yer alan antrenman sahaları ve tesislerin daha büyüğünü ve saha sayısı daha fazla olanını Kemerburgaz’da yapacak.

Galatasaray'da forvet sorunu: Gomis`in alternatifleri Eren ile Sinan Galatasaray'da Fransız golcü Bafetimbi Gomis gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç ve fazla ceza alırsa forvette Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş oynayacak. İki futbolcu, bu sezon oynadıkları maçlarda toplam 3 gol atarken, Gomis ise 14 kez rakip fileleri havalandırdı. İlgili Haberi Oku