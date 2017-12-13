Dünya Kupası oranları açıklandı!
Bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için iddaa oranları açıklandı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda rakipsiz olan Brezilya ise en favori takım değil! İşte ülkelerin Dünya Kupası'nın kazanma oranları...
Rusya’da yapılacak Dünya Kupası için ülkelerin İddaa oranları açıklandı. İşte Brezilya’dan Suudi Arabistan’a, Güney Kore’den Arjantin’e Almanya’ya ülkelerin Dünya Kupası’nı müzelerine götürme oranları…
SUUDİ ARABİSTAN- 1000.00
PANAMA- 1000.00
TUNUS- 700.00
GÜNEY KORE- 700.00
İRAN- 500.00
KOSTA RİKA- 400.00
FAS- 300.00
AVUSTRALYA- 300.00
JAPONYA- 200.00
SIRBİSTAN- 150.00
PERU- 150.00
NİJERYA- 150.00
İZLANDA- 150.00
MISIR- 150.00
İSVEÇ- 120.00
SENEGAL- 120.00
MEKSİKA- 100.00
İSVİÇRE- 70.00
DANİRMARKA- 70.00
POLONYA- 30.00
HIRVATİSTAN- 30.00
RUSYA- 25.00
KOLOMBİYA- 25.00
URUGUAY- 22.00
PORTEKİZ- 22.00
İNGİLTERE- 15.00
BELÇİKA- 11.00
ARJANTİN- 8.50
İSPANYA- 6.50
FRANSA-6.00
BREZİLYA-5.50
ALMANYA- 5.00
Son güncelleme: 17:04 | 13.12.2017