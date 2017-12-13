Dünya Kupası oranları açıklandı!

Bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için iddaa oranları açıklandı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda rakipsiz olan Brezilya ise en favori takım değil! İşte ülkelerin Dünya Kupası'nın kazanma oranları...

0