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Dünya Kupası oranları açıklandı!

Bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için iddaa oranları açıklandı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda rakipsiz olan Brezilya ise en favori takım değil! İşte ülkelerin Dünya Kupası'nın kazanma oranları...
16:4213 Aralık 2017
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Dünya Kupası oranları açıklandı!

Rusya’da yapılacak Dünya Kupası için ülkelerin İddaa oranları açıklandı. İşte Brezilya’dan Suudi Arabistan’a, Güney Kore’den Arjantin’e Almanya’ya ülkelerin Dünya Kupası’nı müzelerine götürme oranları…

SUUDİ ARABİSTAN- 1000.00

PANAMA- 1000.00

TUNUS- 700.00

GÜNEY KORE- 700.00

İRAN- 500.00

KOSTA RİKA- 400.00

FAS- 300.00

AVUSTRALYA- 300.00

JAPONYA- 200.00

SIRBİSTAN- 150.00

PERU- 150.00

NİJERYA- 150.00

İZLANDA- 150.00

MISIR- 150.00

İSVEÇ- 120.00

SENEGAL- 120.00

MEKSİKA- 100.00

İSVİÇRE- 70.00

DANİRMARKA- 70.00

POLONYA- 30.00

HIRVATİSTAN- 30.00

RUSYA- 25.00

KOLOMBİYA- 25.00

URUGUAY- 22.00

PORTEKİZ- 22.00

İNGİLTERE- 15.00

BELÇİKA- 11.00

ARJANTİN- 8.50

İSPANYA- 6.50

FRANSA-6.00

BREZİLYA-5.50

ALMANYA- 5.00

Etiketler
almanya dünya kupası favori iddia oranları
Son güncelleme: 17:04 | 13.12.2017
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