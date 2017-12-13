Crouch: Xabi daha önemli diye Kuyt’ı ezmeye karar verdim

Peter Crouch, 2007 Şampiyonlar Ligi finali öncesinde takım halinde go-kart pistine gittiklerini anlattı ve ekledi: "Pistteyken bir baktım, aracın frenleri tutmuyor. Kenarda duran Kuyt veya Xabi Alonso'yaçarpacaktım. Xabi daha önemli dedim ve Dirk'i seçtim. Son anda sıçrayıp kurtuldu. Ben de kendimi dışarı attım. Araç duvara çarpıp alev aldı.'

Peter Crouch, FourFourTwo’ya verdiği röportajda müthiş bir hikaye anlattı…

Liverpool ile 2007 Şampiyonlar Ligi finali öncesi Portekiz’de kamp yaparken menajer Rafa Benitez’in futbolcularırahatlatmak için bir go-kart pistine götürdüğünü anlatan Crouch şöyle devam etti:

‘DIRK SON ANDA SIÇRADI VE KURTULDU!’

“Pistte hızla giderken aracın frenlerinin tutmadığını fark ettim. Xabi Alonso ve Dirk Kuyt’ın olduğu yere doğrugidiyordum. Kaçma veya virajı alma şansım da yoktu. Hızla düşündüm, ‘Hangisi daha değerli?’ diye… Xabi Alonso’yadeğil, Kuyt’a doğru gitmeye karar verdim. Dirk, son anda sıçradı ve çarpışmadan kurtuldu. Ben de panikle kendimiaraçtan attım. Araç duvara çarpıp yanmaya başladı.”

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‘HERHALDE BACAKLARIM KIRILIRDI’

Geçen sezon Fejenoord ile Hollanda Ligi Şampiyonu olduktan sonra futbolu bırakan eski Fenerbahçeli Kuyt da olayışöyle anlattı: “Hafif bir sakatlığım olduğundan ben araçlara binmedim. Kenardan izliyordum. Crouch’un üzerimegeldiğini gördüm. Fren tutmuyordu. Tek yapabileceğim havaya sıçramaktı ve öyle yaptım. Çarpışma olsa herhaldebacaklarımda ciddi kırıklar olurdu.”

Milan’ın 2-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi final maçına Xabi Alonso ve Kuyt 11’de başlamışlar, Crouch ise sonradangirmişti.