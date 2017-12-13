Cristiano Ronaldo: ‘Eğer ‘BBC’ yeniden birlikte oynarsa bu fantastik olur’

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Karim Benzema ile yeniden birlikte oynayabileceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga devi Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Karim Benzema ile birlikte oynadığı zaman daha etkili olduğunu dile getirdi.

Real Madrid, Karim Benzema ve Gareth Bale’in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Nisan ayından beri ‘BBC’ adı verilen üçlü ile hücum hattını oluşturmayı başaramadı. Ronaldo’nun da La Liga’nın ilk 5 maçında cezalı olması nedeniyle Real Madrid hücum hattında sıkıntılı günlerden geçti.

beİN Sports’a konuşan Ronaldo, “Eğer ‘BBC’ yeniden birlikte oynarsa bu fantastik olur. Benzema ve Bale’in hazır halde kadroda olmaları harika. Şu an sakatımız yok ve herkes takımla birlikte” ifadelerini kullandı.

Kulüpler Dünya Kupası hakkında konuşan Ronaldo, “Turnuva bizim için çok önemli ve burada oynamak daima gurur verdi. Çünkü buna hak kazanmak için Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Daha önce Manchester United ile de bu turnuvaya katıldığını söyleyen Portekizli futbolcu, “Real Madrid ile üçüncü kez katılacağım. Bu kupayı kazanmayı seviyorum” dedi.