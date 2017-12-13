Çaykur Rizespor, Alexander Milosevic ile yollarını ayırdığını duyurdu

TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Milosevic ile anlaşılarak sözleşmesinin fesh edildiğini açıkladı.

Çaykur Rizespor, sezon başında Beşiktaş’tan kiralık olarak transfer edilen Alexander Milosevic ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Rizespor ayrıca Halil Ibrahim Sönmez ile de yollarını ayırma kararı aldı. Çaykur Rizespor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi;

“Sezon başı Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen Goran Alexander SJÖSTRÖM MILOSEVIC ile karşılıklı anlaşılarak Kulübümüzle yolları ayrılmıştır.

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Kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı en içten teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki futbol yaşamlarında da üstün başarılar dileriz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”