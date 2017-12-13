Basketbolda kızlardan farkla galibiyet

Düzce Belediyespor Bayan Basketbol takımı Altınel ekibini farkla skorla mağlup etti.

Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi 7'nci hafta karşılaşmasında Düzce Belediyespor Bayan Basketbol takımı Altınel Spor Kulübünü 115-31'lik skorla mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün ve rahat bir oyun ortaya koyan Belediyespor takımında tüm oyuncular oynama şansı buldu.

Tüm periyotlarda da üstün olan Belediyespor ekibi 115-31'lik skor ile zirve takibini sürdürdü. Düzce Belediyespor Kadın Basketbol takımı 15 Aralık Cuma günü Saat 17.00’de kendi evinde Kahramankazan Belediyesi ile karşılaşacak.

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