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Basketbolda kızlardan farkla galibiyet

Düzce Belediyespor Bayan Basketbol takımı Altınel ekibini farkla skorla mağlup etti.
12:3813 Aralık 2017
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Basketbolda kızlardan farkla galibiyet

Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi 7'nci hafta karşılaşmasında Düzce Belediyespor Bayan Basketbol takımı Altınel Spor Kulübünü 115-31'lik skorla mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün ve rahat bir oyun ortaya koyan Belediyespor takımında tüm oyuncular oynama şansı buldu.

Tüm periyotlarda da üstün olan Belediyespor ekibi 115-31'lik skor ile zirve takibini sürdürdü. Düzce Belediyespor Kadın Basketbol takımı 15 Aralık Cuma günü Saat 17.00’de kendi evinde Kahramankazan Belediyesi ile karşılaşacak.

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Etiketler
Altınel Spor Kulübü Düzce Belediyespor Bayan Basketbol takımı
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