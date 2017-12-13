Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo’dan flaş açıklamalar

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Felipe Luis'in kesinlikle takımda kalacağını açıkladı.

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Galatasaray’a transfer olacağı iddia edilen Felipe Luis hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo’nun açıklamaları:

‘GALATASARAY’DAN TEKLİF ALMADIK’

“Filipe Luis, Atletico Madrid'ten ayrılmayı istemiyor. Size net biçimde söyleyebilirim, Filipe Luis, Atletico'nun oyuncusudur ve Atletico'dan ayrılmayacak. Mükemmel bir oyuncu ve kendisini bizim kulübümüze ait hissediyor. Ayrıca Galatasaray'dan Filipe için şu ana kadar bir teklif almadık.”

‘ARDA BARCELONA’NIN OYUNCUSU’

“Arda, mükemmel bir oyuncu. Barcelona'ya gitmek istedi. Biz de onun kararına saygı duyduk. Şu anda Barcelona'nın oyuncusu. Ama o hâlâ bizimi için iyi bir dost ve arkadaş. Onun için Barcelona'da en iyisini temenni ediyorum. Biz Arda ve Barcelona'ya saygı duyuyoruz.”

“Bizim ekibimiz oturmuş bir takım hüvviyettinde. Transfer yasağının Ocak'ta bitmesiyle birlikte Diego Costa ve Vitolo da takıma katılıyor. Bu haliyle ekibimiz tamam gözüküyor. Bir başka takviye ihtiyaç gözükmüyor. Dolayısıyla bu durumda başka bir oyuncu düşünmüyoruz. Fakat Arda Turan bizim için hep sevdiğimi bir insan, mükemmel bir futbolcu olarak hatırlanacak. Atletico'da devam etseydi; onun için daha iyi olur muydu bilemem. Bunu cevaplamam da doğru olmaz; çünkü o Barcelona'nın oyuncusu.”

‘TÜRKİYE’DEN İLGİLENDİĞİMİZ OYUNCU YOK’

“Türkiye'den herhangi bir oyuncu ile ilgileniyor musunuz? Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür?” şeklindeki soruya ise, “Hayır. Türkiye'den ilgilendiğimiz bir oyuncu yok. Ocak'ta zaten Diego Costa ve Vitolo'yu resmen kadromuza katıyoruz. Bunlar dışında transferimiz olmayacak” şeklinde cevap verdi.”