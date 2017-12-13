İşte 11’ler… Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları, Türkiye Kupası maçlarını kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. İlk maçı 6-0 kazana Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında genç bir kadro ile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler maça Fernandao ile başlayacak. Bir mucize gerçekleşmezse turu geçecek olan sarı-lacivertliler rakibi ile 23 yıl sonra deplasmanda mücadele edecek. Peki Adana Demir Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile oynacak olan Fenerbahçe neredeyse turu garantiledi. İlk maçta Adana Demirspor’u 6-0 gibi bir skorla geçen Fenerbahçe bu akşam sahaya genç ve yedek ağırlıklı bir kadro ile cıkacak. Taraftarlar ise maçın hangi kanalda saat kaçta yayınlancağını merak ediyor. Adana Demirspor TFF 1. Lig’de 15 maç sonunda aldığı 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 16 puanla 14. sırada bulunuyor. Fenerbahçe Süper Lig’de 15 hafta sonunda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Peki Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler ve maçın detayları…

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma bu akşam saat 20.30’da 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak, ayrıca skor.sozcu.com.tr'den canlı anlatımla takip edilebilecek. Sarı-lacivertli takım Adana Demirspor’la yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Adana’daki son maç 26 Şubat 1995’te oynanmıştı. O karşılaşmayı Fenerbahçe, şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman’ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe’nin ilk 11’i: Erten, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Oğuz Hağan, Aatif, Samed, Valbuena, Fernandao

FENERBAHÇE’YE SÖNÜK KARŞILAMA

Fenerbahçe Adana Demirspor maçıyla Fenerbahçe'nin kupa mesaisi başlıyor. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta başlayacak sorusu taraftarlarca araştırılırken maçın kadrosuna dair detaylar da inceleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana’ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi Adana’da yaklaşık 15 taraftar karşıladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, bugün 20.30’da deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor mücadelesi için Adana’ya geldi. Sarı-lacivertli kafileyi, Adana Havalimanı’nda yaklaşık 15 taraftar karşıladı. Rövanş karşılaşması için Adana’ya gelen Fenerbahçe kafilesi, güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrılarak, konaklayacağı otele geçti. Öte yandan, Alex forması giyen minik bir taraftar, babasının tüm çabalarına rağmen futbolculara ulaşamadı.

5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 6-0’lık skor ile mağlup etmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşmasını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve Engin Erdem yapacak.

ADANA’DA GÜVENLİK TEDBİRİ

Adana'da, Adana Demirspor – Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak ve ‘yüksek risk' kategorisinde değerlendirilen maç için İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından bir dizi güvenlik tedbiri alındı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda Adana'da oynanacak olan Adana Demirspor – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı için alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

“Müsabakada, misafir ve ev sahibi takımın oyuncuları, teknik heyeti ve taraftarlarına karşı meydana gelebilecek tehdit ve saldırıların önlenmesi amacıyla gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınacak. Her iki takım taraftarlarının birbirlerinden azami ölçüde ayrı tutulmaları için misafir takım taraftarlarının bulundukları yerlerdeki gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, gerekli görülen hallerde taraftar gruplarının stada toplu olarak intikali sağlanacak. Stada alkollü olarak gelen ve güvenlik güçlerine zorluk çıkaran şahıslarla ilgili alkolmetre cihazından yararlanılarak gerekli işlemler yapılacak. Seyircilerin bilet kontrolleri 1. kontrol noktasında yapılacak ve biletsiz seyirciler içeriye alınmayacak. Müsabakanın oynanacağı spor tesisi çevresinde belediye zabıtası tarafından seyyar satıcılarla ilgili gerekli tedbirler alınacak. 1. kontrol noktası içerisindeki seyyar satıcı girişlerinin engellenecek ve bu bölge seyyar satıcılardan arındırılacak. Ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevliler haricindeki kişilerin müsabaka alanına girmesinin engellenmesi için gerekli tedbirler alınacak. Müsabaka esnasında müsabaka alanı içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir olay nedeniyle hakemin daveti olmaksızın kesinlikle müsabaka alanına girilmeyecek. Hakem ve sporcuların soyunma odalarına giriş-çıkışları esnasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacak. Müsabaka bitiminde taraftarların bir araya gelmemesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Spor müsabakalarından sonra taraftarların şehrin çeşitli semtlerinde konvoy oluşturmak suretiyle yaptıkları gösterilerin taşkınlığa dönüşmemesi ve maç sonrasında çıkması muhtemel olayların önlenebilmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Müsabakalarda görevli hakem, gözlemci, sporcu, yönetici ve rakip takım taraftarlarının müsabakaya geliş ve gidişlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Spor alanı içerisine alınacak pankart gibi spor ahlakına aykırı resim, yazı içerip içermediği kontrol edilecek.”

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve yüksek risk kategorisine alınan Adana Demirspor – Fenerbahçe maçıyla ilgili güvenlik tedbirlerinden bazıları şöyle sıralandı:

“5 Ocak Fatih Terim Stadyum kapasitesinin yüzde 5 ‘i oranında Güney kale arkası tribünün C ve D Bloklarına 800 kişilik misafir takım konumundaki Fenerbahçe taraftarı alınacak. Ev sahibi ve misafir takım yöneticilerine 25'er kişilik protokol tribününden yer ayrılacak. Müsabakada 200 özel güvenlik personeli görevlendirilecek. Müsabaka ile ilgili bilet satışı sadece e-bilet (passolig) sistemi üzerinden yapılacak, kağıt bilet satışı yapılmayacak. Fenerbahçe taraftarlarına bilet satışı sadece internet üzerinden yapılacak.”