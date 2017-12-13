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CANLI | Adana Demirspor Fenerbahçe maçı (İlk yarı oynanıyor) | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı Adana Demirspor Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. İlk maçı evinde 6-0 kazanan sarı-lacivertliler rotasyon ağırlıklı bir 11'le sahada. Müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...
19:5413 Aralık 2017
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CANLI | Adana Demirspor Fenerbahçe maçı (İlk yarı oynanıyor) | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

CANLI MAÇ ANLATIMIAdana Demirspor – Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor’u konuk ediyor. İlk maçı İstanbul’da 6-0 kazanmayı başaran Fenerbahçe, Adana deplasmanına ise rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkıyor. Sarı-lacivertliler, herhangi bir sakatlık ve kart problemi yaşamadan İstanbul’a dönmeyi amaçlarken Adana Demirspor ise ilk maçtaki ağır yenilginin ardından taraftarını memnun edecek bir oyun ve skor elde etmenin peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

İşte ilk 11’ler:

Fenerbahçe: Erten, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Oğuz Kağan, Aatif, Samed, Valbuena, Fernandao

Adana Demirspor: Kurtuluş, Erhan, Sezer, Can, Tolgahan, Yiğit, Erkam, Umut, Mendy, Loemba, Atabey

13 Aralık 2017 Ziraat Türkiye Kupası | Bucaspor 1-0 Demir Grup Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan Bucaspor, konuğu Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
adana demirspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 20:31 | 13.12.2017
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