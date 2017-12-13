7Days EuroCup | Unics Kazan 75-79 Darüşşafaka

Darüşşafaka, 7Days EuroCup A Grubu 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Rusya ekibi Unics Kazan'ı 79-75 mağlup etti. Daçka böylece gruptaki 7. galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Kazan ekibi 3. mağlubiyetini aldı ve 2. sırada kaldı.

7Days EuroCup A Grubu 8’inci hafta karşılaşmasında Darüşşafaka deplasmanda Rusya ekibi Unics Kazan’ı 79-75 mağlup etti.

Kazan Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 26-16, ilk yarıyı ise 38-32 önde kapattı. 3’üncü periyotta vites artıran temsilcimiz Darüşşafaka, 24-19’luk çeyrek skoruyla farkı 1’e indirdi ve final periyoduna 57-56 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile girildi. Son periyotta da hücumdaki iyi performansını sürdüren Darüşşafaka, sahadan 79-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Darüşşafaka gruptaki 7’nci galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Kazan ekibi 3’üncü mağlubiyetini aldı ve 2’nci sırada kaldı. 7Days EuroCup | TOFAŞ 79-91 Dolomiti Energia Trento TOFAŞ, 7Days EuroCup D Grubu'ndaki 8. maçında konuğu Dolomiti Energia Trento'ya 91-79 mağlup oldu ve grubunda dördüncü kez yenildi. İlgili Haberi Oku