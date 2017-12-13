7Days EuroCup | TOFAŞ 79-91 Dolomiti Energia Trento

TOFAŞ, 7Days EuroCup D Grubu'ndaki 8. maçında konuğu Dolomiti Energia Trento'ya 91-79 mağlup oldu ve grubunda dördüncü kez yenildi.

7Days EuroCup’ta TOFAŞ, D Grubu’ndaki 8’inci maçında evinde Dolomiti Energia Trento’ya 91-79 mağlup oldu. Zorlu randevu konuk ekipten Toto Forray’in üçlüğü ile başlarken, TOFAŞ 3 dakikanın sonunda Mejia’nın basketiyle skoru 10-8 yaptı ve ilk kez öne geçti. Ancak çeyreğin sonuna doğru Barış Ermiş ile TOFAŞ top kaybı yaparken, son hücum şansında Beto’nun elinden üç sayılık isabet bulan İtalyan temsilcisi, ilk çeyreği de 21-16’lık skorla üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte de Trento, etkili oyununu sürdürürken ilk 2 dakika sonrası farkı bir ara 10’a kadar çıkardı (19-29). Ancak TOFAŞ, 5-0’lık seri yakalayarak buna cevap verse de özellikle ilk yarıyı 14 sayıyla tamamlayan Dominique Sutton’dan büyük katkı alan İtalyan temsilcisi, skor avantajını korudu ve soyunma odasına da 46-42 önde girdi. Trabzonspor`a transfer yasağı geldi Sezon başında geçmiş borçlarını takside bağlatan Trabzonspor, taksitleri ödemeyince yeni yasakla karşılaştı. İlgili Haberi Oku

Dönüşte savunmada dilediği sertliğe ulaşamayan TOFAŞ, rakibinin üst üste sayılar bulmasını engelleyemedi. 26’ncı dakikanın sonunda Sutton’ın basketiyle skoru 60-46 lehine getiren Trento, maçta o ana kadarki en yüksek farkı yakaladı. TOFAŞ ise bu bölümde Mejia ve Kadji’nin yanı sıra Henry’nin sayılarıyla ayakta kalmaya çalıştı.

Kader periyoduna 67-59’luk skor avantajıyla Trento başlarken, TOFAŞ da bu bölümde seyircisinin desteğini arkasına aldı. Çeyreğin ortalarına doğru Barış Ermiş’in basketiyle farkı 5’e düşüren TOFAŞ, buna karşın savunmada dilediği ritmi bulamazken hakem kararlarına da yoğun itirazlar oldu. Maçın bitimine 2 dakika 19 saniye kala TOFAŞ’ta Barış Ermiş sol omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Karşılaşmayı İtalyan temsilcisi 91-79 kazandı. TOFAŞ, 4’üncü mağlubiyetini alırken; İtalyan ekip ise 4’üncü galibiyetini aldı. Kadınlar Euroleague | Nadezhda 64-66 Fenerbahçe Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Nadezhda'yı 66-64 mağlup etti ve grupta 6. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Marko Juras, Josip Radojkovic

TOFAŞ: Raymar Morgan 11, Barış Ermiş 8, Tony Crocker 5, Sammy Mejia 13, Kenny Kadji 18, Yiğit Arslan 4, Pierria Henry 15, Josh Owens 5, Ivan Paunic

TRENTO: Dominique Sutton 24, Toto Forray 12, Beto Gomes 15, Luca Lechthaler 2, Shavon Shields 12, Yannick Franke, Ojars Silins 6, Diego Flaccadori 7, Jorge Gutierrez 13

1. PERİYOT: 16-21

İLK YARI: 42-46

3. PERİYOT: 59-67