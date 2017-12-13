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25.saniyede kırmızı kart gördü! ‘Tugay Kaçar’

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan maçta konuk takım futbolcusu Tugay Kaçar, bir rekora imza attı...
19:2513 Aralık 2017
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25.saniyede kırmızı kart gördü! ‘Tugay Kaçar’

Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

Osmanlısporlu Tugay Kaçar, maçın 25. saniyesinde rakibine sert bir müdahalede bulundu ve hakem Serkan Çınar, cebinden direkt kırmızı kart çıkardı. Kırmızı kartla oyun dışında kalan Tugay bir rekora da imza attı.

13 Aralık 2017 MAÇ SONUCU : Yeni Malatyaspor Osmanlıspor 1-1 Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor tur atlayan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

İlk maçı 3-1 kazanan Osmanlıspor 1-1 biten rövanşın ardından tur atlayan taraf olurken, rekor denebilecek sürede kırmızı kart gören Tugay Kaçar, sosyal medyada da gündeme oturdu. İşte Tugay Kaçar ile ilgili yapılan yorumlar…

 

Etiketler
Osmanlıspor Tugay Kacar türkiye kupası yeni malatya
Son güncelleme: 20:19 | 13.12.2017
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