25.saniyede kırmızı kart gördü! ‘Tugay Kaçar’
Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.
Osmanlısporlu Tugay Kaçar, maçın 25. saniyesinde rakibine sert bir müdahalede bulundu ve hakem Serkan Çınar, cebinden direkt kırmızı kart çıkardı. Kırmızı kartla oyun dışında kalan Tugay bir rekora da imza attı.
İlk maçı 3-1 kazanan Osmanlıspor 1-1 biten rövanşın ardından tur atlayan taraf olurken, rekor denebilecek sürede kırmızı kart gören Tugay Kaçar, sosyal medyada da gündeme oturdu. İşte Tugay Kaçar ile ilgili yapılan yorumlar…
Osmanlısporlu Tugay Kaçar maçı satmış demek istemiyorum ama 30. saniyede böyle hareket yapılır mı? Bir de artist artist oyundan çıkmalar falan. Yazık…
— Ayhan Şen (@Ayhnsn02) 13 Aralık 2017
beyler tugay kaçar öptüm hadi kolay gelsin pic.twitter.com/z03NKytZe4
— mert (@mertemucin) 13 Aralık 2017
Hadi beyler tugay kaçar @0smanlisporFK @OSMANLISPOR_FK pic.twitter.com/1E9wIH7Byd
— Aycan (@aycann07) 13 Aralık 2017