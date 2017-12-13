25.saniyede kırmızı kart gördü! ‘Tugay Kaçar’

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan maçta konuk takım futbolcusu Tugay Kaçar, bir rekora imza attı...

Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

Osmanlısporlu Tugay Kaçar, maçın 25. saniyesinde rakibine sert bir müdahalede bulundu ve hakem Serkan Çınar, cebinden direkt kırmızı kart çıkardı. Kırmızı kartla oyun dışında kalan Tugay bir rekora da imza attı.

MAÇ SONUCU : Yeni Malatyaspor Osmanlıspor 1-1 Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor tur atlayan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

İlk maçı 3-1 kazanan Osmanlıspor 1-1 biten rövanşın ardından tur atlayan taraf olurken, rekor denebilecek sürede kırmızı kart gören Tugay Kaçar, sosyal medyada da gündeme oturdu. İşte Tugay Kaçar ile ilgili yapılan yorumlar…

Osmanlısporlu Tugay Kaçar maçı satmış demek istemiyorum ama 30. saniyede böyle hareket yapılır mı? Bir de artist artist oyundan çıkmalar falan. Yazık… — Ayhan Şen (@Ayhnsn02) 13 Aralık 2017