Ziraat Türkiye Kupası | Bursaspor Adanaspor: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Bursaspor, deplasmanda 2-0'lık galibiyetin rövanşında konuğu Adanaspor'u aynı skorla mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur mücadelesinde Bursaspor, ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Adanaspor’u rövanş karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda ağırladı. Yeşil beyazlı ekip, ilk yarının sonlarına doğru penaltıdan Yusuf Erdoğan ve Yakup Demir’in kendi kalesine attığı goller sonrası maçı 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmayı ise tribünlerde 3 bin 359 biletli seyirci takip etti.

8’inci dakikada Vinicius ile etkili gelen Adanaspor’da bu oyuncunun vuruşunda kaleci Muhammed sağına gelen topu çelmeyi başardı. 31’inci dakikada sağ kanattan yapılan korner vuruşu sonrasında savunmadan ileri çıkan İsmail Konuk kafayla vuruşunu yaptı, ancak top az farkla dışarı çıktı. 36’ncı dakikada Deniz Yılmaz, ceza yayı üzerinden yerden vururken top da farklı bir şekilde yandan dışarı çıktı. Jorquera Şili'de ameliyat olacak Bursaspor'da Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera'da bel fıtığı tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı. Sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Jires Kembo'nun ise ligin ilk devresinde oynanacak müsabakalarda forma giyemeyeceği bildirildi. İlgili Haberi Oku

41’inci dakikada Bursaspor golü buldu. Yusuf Erdoğan sol kanattan içeriye kat ederek ortasını açarken top Adanaspor savunmasından Yakup Demir’e yöneldi. Hakem Volkan Bayarslan ise Yakup’un elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yusuf Erdoğan ise düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 45+1’inci dakikada Yusuf Erdoğan ilk golde olduğu gibi soldan içeriye doğru girerek ortasını yaptı. Savunmadaki Yakup Demir’e çarpan top ağlara yönelirken, yeşil beyazlı ekip farkı 2’ye çıkardı: 2-0

63´üncü dakikada Yusuf Erdoğan´ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Sinan Bakış vuruşunu yaptı fakat top az farkla dışarı gitti. 73’üncü dakikada sağ kanattan Josua John’un yaptığı ortada topa iyi yükselen Sinan Bakış kafa vuruşunu yaptı. Kaleye süzülen meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp dışarı gitti. Karşılaşma Bursaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serdar Diyadin, Samet Çavuş, Hakan Ceylan

BURSASPOR: Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Ricardo Faty, Rüştü Hanlı, Josua John (Dk. 81 Ozan Can Kökçü), Furkan Soyalp, Merter Yüce, Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Aziz Behich), Sinan Bakış, Dzon Delarge (Dk. 67 Kofi Atta), Deniz Yılmaz

ADANASPOR: Mert Akyüz, Renan Diniz, Didi, Uğur Daşdemir (Dk. 46 Digao), Yakup Demir, Abdulaziz Solmaz (Dk. 68 Atakan Ekiz), Ahmet Bahçıvan, Yener Arıca, Renan Foguinho, Vinicius (Dk. 82 Serhat Tunç), Bahattin Köse

GOLLER: Dk. 41 Yusuf Erdoğan (pen.) (Bursaspor), Dk. 45+1 Yakup Demir (KK)

SARI KARTLAR: Dk.34 Sinan Bakış (Bursaspor), Dk. 90 Ahmet Bahçıvan (Adanaspor)