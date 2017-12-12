Yılmaz Vural’dan Cansu Taşkın’a sert çıkış!

Beyaz TV canlı yayınına bağlanan Yılmaz Vural, sosyal medyada olay olan Cansu Taşkın'ın paylaştığı fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette manken Cansu Taşkın’la çekilmiş bir fotoğrafı basında “Fotoğraf çekilirken elini nereye koyacağını bilemedi” ifadeleriyle yayınlanan ünlü spor adamı Yılmaz Vural, çok konuşulan o kareyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural’ın açıklamaları şöyle:

“O fotoğraf çekilirken sol tarafta da eşim duruyordu aslında. Ama o kısım yok fotoğrafta. Cansu kardeşimiz fotoğraf çektirmek istediğini söyledi ve yanıma geldi. Onun gibi birçok insanla fotoğraf çekildik. Cansu kardeşimiz de onlardan bir tanesiydi. Yani bu fotoğraftan bir anlam çıkarılmasına ben de bir anlam veremiyorum. Olumsuz bakanlar ne düşünüyorlar bilmiyorum ama 65 yaşına gelmişim. Saçma sapan bir iş yani…”

Fotoğrafın basında yer almasından sonra Cansu Taşkın’ı aradığını da söyleyen Vural, “O yapılacak iş değil, niye bunu basına verdin” dediğini ve Taşkın’ın “Ben de herkes gibi yayınladım” cevabını verdiğini belirtti. Vural, Taşkın’a “Yayınladın ama bak olay nerelere kadar gidiyor. Hoş bir şey değil yaptığın” dediğini de sözlerine ekledi.

Tahir Sarıkaya’nın “Eşiniz kıskandı mı?” sorusuna ise “Cansu bizim çocuğumuz yerinde birisi. Annesini ailesini bilirim” sözleriyle yanıt veren Yılmaz Vural, ‘Eşim kıskanmadı. Zaten fotoğraf çekilirken sol tarafımda da o vardı. Ama o çıkmadı fotoğrafta. Çıkar mı… O çıksa bu kadar enteresan olmazdı yani…’

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