Tuvana Türkay-Alper Potuk ayrılığında ihanet iddiası!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Alper Potuk'un Tuvana Türkay ile ilişkisinin 'ihanet' nedeniyle bittiği iddia edildi.

Alper ofsayta düştü! Tuvana Türkay-Alper Potuk ayrılığının altından ihanet çıktı.

Fenerbahçeli Alper Potuk pazar günü sosyal medyada, 1 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Tuvana Türkay ile ayrıldığını açıklamıştı.

“Tuvana Türkay Hanım ile yaptığımız değerlendirme sonrası ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık” şeklindeki açıklamanın altından ihanet iddiaları ortaya atıldı.

Yıldız futbolcunun kendisini aldattığını öğrenen güzel oyuncunun, ilişkisini bu yüzden bitirdiği ve ihanetin fotoğrafının da ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Habertürk’ün iddiasına göre; Potuk, ilişkisi devam ederken bir güzelle kaçamak yaptı. Perşembe günü sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen Türkay, ilişkisini bitirme kararı aldı. İki gün boyunca barışmak için her yolu deneyen yıldız futbolcu, sonuç alamayınca sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.

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