Trabzonspor’da Rıza Çalımbay para basıyor!

Rıza Çalımbay, Trabzonspor’a hem sahada hem kasada kazandırdı... Deneyimli hoca, 7 maçlık lig periyodunda Bordo-Mavililer’in tam 11 milyon TL başarı primi elde etmesini sağladı.

Ersun Yanal'la yollar ayrılıp Rıza Çalımbay göreve geldiğinde Trabzonspor ligde 13.'ydü. O Trabzonspor, 15. hafta itibariyle ligde artık 7. sırada. Daha da önemlisi zirve yarışında. İmzayı attıktan sadece 3 gün sonra Malatyaspor maçında takımın başında olan Rıza hoca, 1-0'lık yenilgiye rağmen pes etmedi ve Bordo-Mavililer'i uçuşa geçirdi. Son 6 maçlık periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Trabzonspor, sahada kazanmakla kalmadı, kasasını da doldurdu. Rıza Çalımbay yönetiminde 7 lig maçında tam 11 milyon TL başarı primi elde eden Trabzonspor'un ekonomik anlamda yüzü güldü.

GALİBİYETE 2 MİLYON TL

Ersun Yanal döneminde ise ilk 8 haftada Bordo- Mavililer, başarı bonusu olarak 7 milyon TL kazanabilmişti. Trabzonspor o periyotta sadece 2 galibiyet alırken, 3 beraberlik, 3 de yenilgiyle sahadan ayrıldı. Küçük bir hatırlatma; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de galip gelenlere 2 milyon, beraberliklere ise 1 milyon TL veriyor.