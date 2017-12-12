Sivas Belediyespor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Aslan kupa mesaisinde…

Ziraat Türkiye Kupası farklı lig kademelerinden ekipleri karşılaştırmaya devam ediyor. Lider Galatasaray, Türkiye 2. Ligi ekiplerinden Sivas Belediyespor ile karşılaşak. Sivas Belediyespor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda başlayacak? İlk maç kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş maçında Sivas Belediyespor ve Galatasaray karşılaşacak. Galatasaray Sivas Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu soran taraftlarar, hafta içi oynanacak bu karşılaşmayla futbol keyfi yaşamak istiyorlar.

SİVAS BELEDİYESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İlk maçı 5-1 kazanan Galatasaray Sivas Belediyespor’a konuk olacak. Galatasaray Sivas Belediyespor maçı Sivas’ın sert havasında oynanacak ve saat 19:30’da başlayacak. Sivas Belediyespor Galatasaray maçını a spor kanalı canlı olarak yayınlayacak.

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Galatasaray'ın Sivas Belediye Spor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Batuhan Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Koray Günter, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil Yüksel, Sefa Özdemir

İLK MAÇ NASIL BİTTİ?

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Galatasaray, henüz 4. dakikada öne geçti. Herkes maçın ilk yarısında Galatasaray'ın fark atacağını beklerken, Sivas Belediyespor tehlikeli gelmeye başladı. Fazla adamla hücum eden Sivas ekibi, Galatasaray savunmasına zor anlar yaşattı. İlk yarıda çok pas hatası yapan Galatasaray, rakip kalede etkili olmaktan uzaktı. Güçlü rakibi karşısında kaptığı toplarla hızlı hücumlar gerçekleştiren konuk ekip, son vuruşlardaki yetersizlik ve final paslarındaki yanlış tercihler nedeniyle soyunma odasına tek farkla yenik girdi. İkinci yarıda Emrah Başsan'ın oyuna girmesi ile hücumda hareketlenen sarı-kırmızılı ekip, maçın son 20 dakikasında farka koştu. Peş peşe bulduğu gollerle farkı üçe çıkaran Galatasaray, tam rahatladığını düşünürken konuk ekibin golü geldi. Bu bölümde altyapıdan 18 yaşındaki Barış Zeren ve 17 yaşındaki Recep Gül'ü de oyuna sokan Igor Tudor, gençleri görme fırsatı da yakaladı. Son bölümde baskısını iyice arttıran Galatasaray, iki gol daha bularak farkı açtı. Evinde 5-1 kazanarak iki hafta sonra oynanacak deplasmana rahat gidecek olan Galatasaray, tur kapısını aralamış oldu.