Östersunds bu kez sosyal medyada tarih yazdı

Bu sezon Avrupa’ya damga vuran takımların başında Östersunds geliyor. Galatasaray’ı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda saf dışı bırakarak dikkatleri üzerine çeken İsveç ekibi, gruplara ise adeta damga vurdu. Athletic Bilbao, Hertha Berlin ve Zorya Luhansk’ın yer aldığı J Grubu’nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu elde ettiği 11 puanla 2. sırada bitiren Graham Potter’in takımı, Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Arsenal ile eşleşti.

Östersund ile Arsenal arasındaki ilk çekişme ise kuranın hemen ardından sosyal medya üzerinden yaşandı.

Arsenal’in kuraya vurgu yaparak, ‘Yakında görüşürüz’ paylaşımına İsveçliler de, “Şubatta Jamtkraft Arena’da görüşürüz. Lütfen Wenger’in seyahatten önce montunu kapattığından emin olun, Östersunds soğuk olacak” diye cevap verdi. Arsenal hocası Wenger birçok kez montlarının fermuarlarıyla baş edemediği videolarla sosyal medya gündemine oturmuştu.

See you at Jamtkraft Arena in february! Please make sure that Wenger has fixed his jacket before traveling, it’s going to be cold in Ostersund ;) #vigerossaldrig pic.twitter.com/nHxPcZqLeh

— Östersunds FK (@ofk_1996) 11 Aralık 2017