Manisaspor Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş’ta genç isimlerin oynaması bekleniyor. Maç hangi kanalda ve saat kaçta? İşte muhtemel kupa 11’leri

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında 9-0’ın rövanşında Manisaspor’a konuk oluyor. Bir mucize olmazsa tur, kartal için garanti gibi. Şenol Güneş'İn maçta genç isimlere şans vermesi bekleniyor. Peki Manisaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maçın muhtemel 11'leri maçla ilgili son haberler ve maçın detaylı analizi...

Beşiktaş bu akşam ilk maçta 9-0 yeniği Manisaspor ile Ziraat Türkiye Kupası’nın rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Maçta Belşiktaş’ın genç ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Peki maç ne zaman ve hangi kanaldan yayınlanacak? Manisaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler…

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta Vodafone Park’ta 9-0 mağlup ettiği Manisaspor ile karşılaşacak. İlk maçın ardından turu garantileyen Siyah-Beyazlılar, mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkacak.

MUCİZE OLMAZSA TUR GARANTİ!

Hatırlanacağı üzere ilk maçta Alvaro Negredo 4, Jeremain Lens 3, Orkan ve Mustafa Pektemek de birer gol kaydetmişti. Karşılaşmanın biletleri misafir tribün 13, kapalı alt 10, VIP tribün 17 TL'den satışa çıktı.

MARATON TRİBÜNÜ KAPALI OLACAK!

Kombinelerin geçerli olacağı, kağıt bilet satışının da yapılacağı karşılaşmada maraton tribünü ise açılmayacak.

KARTAL YEDEKLERLE…

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma ATV’den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve detaylar fanatik.com.tr’de…

MUHTEMEL 11’LER​

Manisaspor: Göktuğ, Mikic, Abdülkadir, Kağan, Hikmet, Bilal, Bakaki, Atiemwen, Mustafa, Berkay, Perovic

Beşiktaş: Tolga, Fatih, Mitroviç, Abdullah, Alpay, Lens, Medel, Orkan, Talisca, Mustafa, Negredo

HAKEM: SARPER BARIŞ SAKA

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Selehattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

1 HAFTADA 3. DEPLASMAN

Siyah-beyazlı ekip, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasıyla 7 günde 3. deplasman maçına çıkacak. 6 Aralık'ta önce Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olan Beşiktaş, dün de Kayserispor ile Süper Lig mücadelesi oynadı. Ligde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu periyottaki üçüncü deplasmanında Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacak.

CANER KADRODA!

Beşiktaş'ta cezası biten Caner Erkin de bugünki karşılaşmada forma giyebilecek. Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta hem sarı kart cezalısı durumuna düşen hem de hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç men cezası alan tecrübeli oyuncu, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde oynayabilecek.

Siyah-beyazlı ekite Güneş'in, sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor.

FATİH TEKKE’DEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Beşiktaş'a deplasmanda 9-0 yenilerek tarihi bir mağlubiyet alan TFF 1'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke oyuncularını Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçına motive etmeye çalışıyor. Beşiktaş travmasından en kısa sürede çıkmak zorunda olduklarını belirten Tekke, “Unutmamız ve unutturmamız gereken bir maç. Beşiktaş müsabakası sonrası futbolcularımızla 3 gündür konuşuyoruz. Bu kadar olumsuz duruma rağmen duygu anlamında en üst seviyede hareket etmemiz gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Gel gitlerin olması doğaldır. Bu mağlubiyet çok anormal bir şeydi. Oyuncularım bunun bilincinde. Biz lige dönmeliyiz” dedi.