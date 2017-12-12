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MAÇ SONUCU: Boluspor 4-1 Kasımpaşa | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Boluspor sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
18:4612 Aralık 2017
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MAÇ SONUCU: Boluspor 4-1 Kasımpaşa | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Kasımpaşa’yı ağırlayan TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 4-1 galip geldi ve adını bir üstr tura yazdırmayı başardı.

İstanbul’da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Boluspor, rövanş karşılaşmanın 24. dakikasında Trezeguet’nin golüyle 1-0 geriye düştü.

Ancak çabuk toparlanan Boluspor, 39. ve 42. dakikalarda Melih Okutan’ın attığı gollerle 2-1 kazandı ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Maçın 68. dakikasında Bentley skoru 3-1 yaparken 89’da Kadem Burak Yaşar’ın kendi kalesine attığı golle Boluspor mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı.

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boluspor Kasımpaşa
Son güncelleme: 18:51 | 12.12.2017
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