MAÇ SONUCU: Boluspor 4-1 Kasımpaşa | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Boluspor sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

0