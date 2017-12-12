KupaVoley erkekler kategorisinde final etabı eşleşmeleri belli oldu
KupaVoley erkekler kategorisinde 1’inci bölüm karşılaşmaları, bugün 3 müsabakayla sona erdi. Maçların tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray HDI Sigorta, Maliye Piyango ve İnegöl Bld. takımları, 2017-2018 Voleybol Sezonu KupaVoley erkekler kategorisinde çeyrek finale yükselerek final etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Sonuçlar şu şekilde:
Fenerbahçe – TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik: 3-0 (25-15, 25-17, 35-33)
Galatasaray HDI Sigorta – Beşiktaş: 3-0 (25-16, 25-20, 25-20)
Maliye Piyango – Jeopark Kula Bld.: 3-0 (32-30, 25-20, 26-24)
Afyon Bld. Yüntaş – İnegöl Bld.: 0-3 (24-26, 20-25, 20-25)FİNAL ETABINDA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Şampiyon olacak takımın Türkiye’yi 2019 CEV Kupası’nda temsil etme hakkı elde edeceği 2017-2018 Voleybol Sezonu KupaVoley erkekler kategorisi final etabı eşleşmelerinin programı şu şekilde:
15 ARALIK CUMA
12.00 Ziraat Bankası – İnegöl Bld.
14.00 Arkas Spor – Maliye Piyango
16.30 İstanbul BBSK – Fenerbahçe
18.30 Halkbank – Galatasaray HDI Sigorta
16 ARALIK CUMARTESİ
15.00 YARI FİNAL
17.30 YARI FİNAL
17 ARALIK PAZAR
14.00 FİNAL