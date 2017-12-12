KupaVoley erkekler kategorisinde final etabı eşleşmeleri belli oldu

KupaVoley Erkekler'de bugün oynanan üç maçın ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

KupaVoley erkekler kategorisinde 1’inci bölüm karşılaşmaları, bugün 3 müsabakayla sona erdi. Maçların tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray HDI Sigorta, Maliye Piyango ve İnegöl Bld. takımları, 2017-2018 Voleybol Sezonu KupaVoley erkekler kategorisinde çeyrek finale yükselerek final etabında mücadele etmeye hak kazandı. Arkasspor 0-3 Zaksa Kedzierzyn-Kozle CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Arkasspor, Zaksa Kedzierzyn-Kozle'ye (23-25, 28-30 ve 23-25) 3-0 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe – TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik: 3-0 (25-15, 25-17, 35-33)

Galatasaray HDI Sigorta – Beşiktaş: 3-0 (25-16, 25-20, 25-20)

Maliye Piyango – Jeopark Kula Bld.: 3-0 (32-30, 25-20, 26-24)

Afyon Bld. Yüntaş – İnegöl Bld.: 0-3 (24-26, 20-25, 20-25) FİNAL ETABINDA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Şampiyon olacak takımın Türkiye’yi 2019 CEV Kupası’nda temsil etme hakkı elde edeceği 2017-2018 Voleybol Sezonu KupaVoley erkekler kategorisi final etabı eşleşmelerinin programı şu şekilde:

15 ARALIK CUMA

12.00 Ziraat Bankası – İnegöl Bld.

14.00 Arkas Spor – Maliye Piyango

16.30 İstanbul BBSK – Fenerbahçe

18.30 Halkbank – Galatasaray HDI Sigorta

16 ARALIK CUMARTESİ

15.00 YARI FİNAL

17.30 YARI FİNAL

17 ARALIK PAZAR

14.00 FİNAL