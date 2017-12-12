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Kadın yolcu, taraftarları görünce coştu!

TFF 1.Ligde cumartesi günü oynanan Gazişehir Gaziantep-Ankaragücü maçının ardından dönüş uçağı bekleyen sarı lacivertli taraftarlar ie karşılaşan bir yolcu havaalanında çok güzel görüntülere imza attı.
11:3312 Aralık 2017
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2-2 biten Gazişehir Gaziantep-Ankaragücü maçının ardından dönüş için havaalanına giden bir grup Ankaragücü taraftarı uçağı beklediği sırada yolculardan biriyle üçlü çektirdi.

Gaziantep Havaalanı’nda kendi halinde, sessiz, sakin bir şekilde uçağına binmeyi bekleyen kadın yolcu Ankaragücü taraftarıyla karşılaştıktan 1 dakika sonra ortaya çok güzel görüntüler çıkardı.

Üçlü çektirmeyi öğrenmeye çalışan ve daha sonra taraftarlarla birlikte coşan yolcu, ortaya çıkardığı renkli görüntülerle sosyal medyanın da gündemine oturdu.

12 Aralık 2017 Başkan istedi kendi kalesine gol attı TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta Pazar günü oynanan Bucaspor- Kastamonuspor 1966 maçında yeşil sahalarda eşine ender rastlanan bir olay yaşandı. Başkan oyuncusuna kendi kalesine gol atması için talimat verdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
ankaragücü kadın taraftar üçlü
Son güncelleme: 12:27 | 12.12.2017
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