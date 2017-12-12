IOC’den bir flaş karar daha! Altı Rus sporcuya ömür boyu men cezası verildi

IOC, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda Rusya Kadın Buz Hokeyi Takımı'nda yer alan Inna Dyubanok, Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, Anna Shibanova, Ekaterina Smolentseva ve Galina Skiba'ya doping yaptıkları gerekçesiyle ömür boyu men cezası verdi.

SKOR DIŞ HABERLER / Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Soçi'de düzenlenen 2014 Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki doping skandalını inceleyen Oswald Komisyonu'nun kararına göre altı Rus sporcuya daha ömür boyu men cezası verdi.

IOC Üyesi Denis Oswald tarafından yönetilen soruşturmanın bugünkü duruşmasında çıkan ve IOC'nin resmi internet sitesinden duyurulan karara göre Inna Dyubanok, Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, Anna Shibanova, Ekaterina Smolentseva ve Galina Skiba’nın doping kurallarını ihlal ettiklerine ve adı geçen üç sporcuya ömür boyu men cezası verilmesine hükmedildi.

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Adı geçen altı Rus sporcunun da yer aldığı Rusya Kadın Buz Hokeyi Takımı, 2014’te altıncılık elde etmişti. Öte yandan IOC'den yapılan açıklamaya göre Disiplin Komisyonu'nun 46 dosya açtığı ve bunların 33’ünün görüşülüp ikisinin de davasının sürdüğü ve gelecek haftalarda başka sporcularla ilgili de kararların açıklanacağı belirtildi.

IOC, Rusya’yı Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’ndan men ettiğini açıklamıştı. IOC’nin açıklamasına göre Rus sporcular isterlerse oyunlarda “Rusya’dan katılan sporcular” statüsünde yarışabilecekler.