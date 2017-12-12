Son dakika haberi… İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı rahatsızlık sonrası arkadaşlarının ısrarı üzerine kontrol amaçlı hastaneye giden Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun çekilen tomografisi sonrası aort damarında sorun tespit edildi.

Hacıosmanoğlu’nun kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Bordo mavili kulübün 15´inci başkanı olan Hacıosmanoğlu, 2013-15 yıllarında başkanlık görevini üstlenmiş ve daha sonra mevcut başkan Muharrem Usta görevi devralmıştı.

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