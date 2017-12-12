Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
TRABZONSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Son dakika haberi… İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
16:5112 Aralık 2017
0
Son dakika haberi… İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı rahatsızlık sonrası arkadaşlarının ısrarı üzerine kontrol amaçlı hastaneye giden Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun çekilen tomografisi sonrası aort damarında sorun tespit edildi.

Hacıosmanoğlu’nun kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Bordo mavili kulübün 15´inci başkanı olan Hacıosmanoğlu, 2013-15 yıllarında başkanlık görevini üstlenmiş ve daha sonra mevcut başkan Muharrem Usta görevi devralmıştı.

12 Aralık 2017 Trabzonspor`da Rıza Çalımbay para basıyor! Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a hem sahada hem kasada kazandırdı... Deneyimli hoca, 7 maçlık lig periyodunda Bordo-Mavililer'in tam 11 milyon TL başarı primi elde etmesini sağladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
hastane ibrahim hacıosmanoğlu trabzonspor
Son güncelleme: 18:06 | 12.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER