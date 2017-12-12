Hıncal Uluç: Burak Yılmaz alkollüydü kaçırdılar

İstanbul'da sabaha karşı Ferrari'yle taklalar atıp bir cipe çarpan ve olay yerinden kaçan Trabzonspor ve Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz için Hıncal Uluç'tan olay iddia geldi.

Ünlü gazeteci Hıncal Uluç, milli futbolcu Burak Yılmaz’ın kaza haberleriyle ilgili, “Burak Yılmaz alkollüydü, olay yerinden anında kaçırdılar” dedi. İşte Uluç’un Burak hakkındaki sözleri…

BURAK YILMAZ GECE KULÜBÜNDEYDİ

“Bugün manşetlerde Burak Yılmaz kaza yaptı altındaki Ferrari ile yazıyordu. Sabah’ın 5’i arkadaşlar. Maçın sonunda Emirgan’daki o meşhur o gizli kulübe gitmiş sabah 5’e kadar orada. Maçtan sonra o yorgun adalelerle 5’e kadar bir gece kulübünde, nasıl eğlenilir tahmin edin? Kazadan sonra hemen Selçuk İnan kankası gelmiş yok etmiş onu. Selçuk, Burak, Olcan selfi çektirmişler. Büyük ihtimal kulüpte beraberdiler. Muhtemelen Burak tek başına çıktı kimle buluşmaya gidiyorsa. Başkasının Ferrari’si ile hava atıyor. Fatih Terim’in damadının Ferrari’si ile hava atmaya gidilmez.”

ALKOLLÜYDÜ KAÇIRDILAR ANINDA

“Burak Yılmaz alkollüydü. Kaçırdılar anında. Kaçırıyorlarsa, polise gitmiyorsa kaza yapan adam alkol kaçırıyordur. Otomatiktir bu. Çünkü trafik yasasında çok ağır bir cezası var. 206 lira. 300 milyon liralık Ferrari’yi yok edecek kadar sarhoş olmanın, ortadan kaybolmanın cezası 206 lira. Burak Yılmaz’ın maç gecesi dinlenmesi gerekiyordu. “