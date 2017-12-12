Giuliano iddialı konuştu! ‘En ciddi şampiyonluk adayıyız’

F.Bahçe’ye sezon başında geldi, attığı goller takıma sağladığı katkıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Aykut Kocaman’ın 'Sadece skor üreten bir oyuncu değil bütün oyunu organize eden, sahadaki bütün açıkları kapatan zeki bir oyuncu' diyerek övdüğü Giuliano, başarılı teknik adamın vazgeçilmezi. Giuliano'ya tüm merak edilenleri cevapladı.

İrfan Yirmibeş / SÖZCÜ

İşte Fenerbahçe’nin yıldız ismi Giuliano’nun röportajı…

F.BAHÇE'NİN KELİMELERLE TARİF EDİLEMEYECEK BÜYÜKLÜĞÜ VAR

F.Bahçe çok büyük bir kulüp ve gerçekten bana değer veren bir kulüpte oynuyorum. Bana büyük ilgi gösterdiler ve güven verdiler. F.Bahçe'nin kelimelerle tarif edilemeyecek bir büyüklüğü var. F.Bahçe'den teklif geldiğinde ben de hiç tereddüt etmedim. Şehrin de çok büyük ve güzel olması da önemli bir etken. Bütün pozitif noktaları göz önünde bulundurduğumuzda karar vermem çok zor olmadı.

TARAFTARLARIMIZ BANA İNANMAYA VE GÜVENMEYE DEVAM ETSİN

Burada gerçekten çok güzel karşılandım. Bu karşılama ve güven için taraftarlara teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız bana inanmaya ve güvenmeye devem etsinler. Takımın başarısı için savaşmaya devam edeceğim. Daha fazla gol ve asist yapmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim.

ŞAMPİYONLUK KİŞİSEL PERFORMANSIMDAN DAHA ÖNEMLİ

Benim için önemli olan takımın kazanması ve sezon sonunda şampiyon olmak. Geçen sezon Zenit'te çok fazla gol ve asist yapma imkanım oldu ama bir işe yaramadı. Çünkü takımım şampiyon olamadı. Eğer bana sorsanız ‘bireysel performans yerine F.Bahçe'nin şampiyon olmasını ister misin?’ diye kesinlikle hiç düşünmeden evet derdim.

17 GOLDEN FAZLA ATMAK İSTERİM, AMA İŞİN SONUNDA ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ

Tabi Zenit'teki performansımdan daha iyi performans sergilemek isterim. Ama işin sonunda şampiyon olmak önemli.

TAKIMIN İYİLİĞİ İÇİN KENARDA OYNAMAM GEREKİYORSA OYNARIM

Şu anda oynadığım pozisyon açıkçası kendimi en rahat hissettiğim pozisyon. Teknik direktörümüz benim takıma hangi pozisyonda daha fazla katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorsa ben o pozisyonda da oynayabilirim. Çünkü teknik direktörümüz bireysel isimlerden ziyade takımın iyiliğini düşünmek zorunda. Şu anda oynadığım pozisyondan mutluyum ama takımın iyiliği için kenarda bir pozisyonda oynamam gerekirse de elimden gelenin en iyisini yaparım.

GOL ATINCA TARAFTARLARIN SEVİNCİNİ GÖRMEK TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU

Gol atmak asist yapmak ikisi de birbirinden farkı iki ayrı duygu. Ama gol attığınızda yaşadığınız mutluluk gerçekten tarif edilemez. Çok büyük bir mutluluk. Özellikle gol attığınızda taraftarların tribünlerde sevincini görmek tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşatıyor. Tabii ki asist yapmak da güzel ama futbolda gol daha önemli. Ama bazı asistler oluyor ki golden daha güzel olabiliyor.

KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM

Kendimi evinde gibi hissediyorum. Eşim ve çocuklarımla burada çok mutluyuz. Şehri çok seviyorum, kulübü çok seviyorum. Boş zamanlarımızda İstanbul'un tarihi yerlerini geziyoruz.

SON MAÇLARDA TAKIM OYUNU ÖN PLANA ÇIKTI

Son maçlarda biraz daha iyi noktaya geldiğimizi görüyoruz. Son maçlarda kollektif bir takım oyunu ön plana çıktı. Gerçekten iyi bir noktaya getirdi bizi. Umarım bu şekilde devam ederek sezon sonunda şampiyonluk kutlama imkanı buluruz.

OSMANLI BERABERLİĞİ KIRILMA NOKTASI

Aldığımız sonuçlar nedeniyle mutsuzduk. Biz de bazı şeylerin değişmesi gerektiğini konuştuk ve değişmesi gereken şeyin takım ruhu olduğunu konuştuk. Değiştirmemiz gereken bireysel mücadeleden ziyade takım olarak savaşmamız gerektiğiydi. Herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu, birlikte hareket etmemiz gerektiğini konuştuk. Bu konuşma sonuçlara yansıdı.

TAKIM RUHU DEMEK

Artık takım olduk. Birlikte savaştığımız yardım ettiğimiz birlikte mücadele ettiğimiz görebilirsiniz. Takım ruhu demek sahada birbirine ihtiyacınız olduğunda işlerin kötü gittiğinde birbirine yardım etmek demektir. Takım ruhu budur. Biz de artık takım olduk.

EN BÜYÜK ŞAMPİYONLUK ADAYIYIZ

Sezon başında aldığımız sonuçlardan sonra pek çok kişi bizim şampiyonluk için savaşamayacağımızı düşünmüştü. Lig tablosu biraz iyileştiğinde bu kez herkes F.Bahçe'nin şampiyonluk adaylarından biri olduğunu söyledi. Bizim işimiz sahada. Biz sahada üzerimize düşeni yaptıktan sonra en iyi performansımızı sergilediğimiz sürece en büyük şampiyonluk adaylarından biriyiz.

BENİM HİKAYEM FARKLI OLACAK, KENDİ HİKAYEMİ YAZACAĞIM

Ben farklı bir oyuncuyum. Her oyuncunun olduğu gibi benim hikayem de farklı. Taraftarların bana gösterdiği sevgiden mutlu oluyorum, ben elimden gelenin en iyisini yaparak, onları mutlu etmeye çalışacağım. Ben kendi üstüme düşeni yaparak kendi hikayemi yazmak istiyorum. Benim hikayem farklı olacak, Giuliaono’nun hikayesi olacak.

FENERBAHÇE TARİHİNDE İZ BIRAKMAK İSTİYORUM

Bir futbolcu için en büyük hedef oynadığı kulübün tarihinde iz bırakmaktır ve o kulüpten ayrıldığında sevgiyle hatırlanmaktır. Ben de burada umuyorum güzel anılar yaratırım. F.Bahçe ile şampiyonluk sevinci ve önemli başarılar yaşarım. Böylece ileride insanlar F.Bahçe'de Giuilano adında bir oyuncunun oynadığını, kazandığım başarıları hatırlarlar. Umarım F.Bahçe tarihinde iz bırakan ve her zaman sevgiyle hatırlanacak bir oyuncu olurum.

MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ HEDEFLERİM VAR

Milli takımda kalıcı olmak için çok çalışıyorum. Milli takımda önemli hedeflerim var. Öncelikli hedefim Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer almak. Dünya Kupası çok önemli bir organizasyon. Ben de orada olmak istiyorum.

F.BAHÇE'DE BAŞARILI OLUP AVRUPA'DA BÜYÜK KULÜBE GİDERSEM MUTLU OLURUM

Bir başka hedefim F.Bahçe'de elimden geldiğince başarılı olmak. Fenerbahçe'de başarılı olup Avrupa'nın büyük takımlarından birinde fırsatı gelirse tabii ki çok mutlu olurum.

BASKI FORMAYI İLK GİYDİĞİNİZ ANDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Baskı F.Bahçe formasını giydiğniz ilk andan itibaren başlıyor. Sokakta insanlar sizi tanımaya başlıyor. Sizden beklentileri oluyor. Ama biz futbolcular bu tür baskılarla başa çıkmayı iyi biliyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak ama şampiyon olamazsak tabii ki yetersiz olduğumuzu daha iyi şeyler yapmamız gerektiğini biliyor olmamızı ortaya koyacaktır.

FUTBOLDA HİÇBİR ZAMAN EMİN KONUŞAMAZSINIZ

4 yıldızı kesinlikle takacağız demek isterdim ama futbol böyle bir şey değil. Futbol kesin bir şey değil hiçbir zaman emin konuşamazsınız. Ama taraftarlarımız rahat olsunlar. Bizi desteklemeye devam etsinler. Takım olarak F.Bahçe’yi şampiyonluğa taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağız.

AYKUT KOCAMAN LİDER

Kendisi takımımızın lideri. Takımı en iyi şekilde organize ediyor. Sürekli bizimle iletişim halinde sürekli konuşuyor bizim fikirlerimizi alıyor. Gerçekten çok zeki bir teknik adam. Futbol dışında da çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCUYUM

Ben kariyerimde pek çok farklı pozisyonda oynadım. Farklı pozisyonlarda oynayarak kendimi geliştirdim, çok yönlü bir oyuncu olma fırsatı buldum.

UZAKTAN ŞUTLARIMI GELİŞTİRMELİYİM

Topu seven hareketli ve pas tekniği yüksek bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Kendimle geliştirmem gereken noktam ise uzaktan şutlar. Uzaktan şutlarımı daha çok geliştirip daha çok denemeliyim diye düşünüyorum. Giuliano'yu Giuliano yapan özellik ne ise sorarsınız ise çok yönlü bir oyuncu olmam diyebilirim.

FİZİK GÜCÜNÜ PROFESYONEL YAŞAMINA BORÇLU

Ben profesyonel bir futbolcuyum maçtan maça en iyi şekilde idmanlarımı yapıp en iyi şekilde dinlenme programına uyup kendime çok fazla dikkat etmeye çalışıyorum. Her maça yüzde yüz hazır olmak benim için çok önemli. Ben her çıktığım maçta elimden geldiği kadar en iyisini yapmak için mücadele ediyorum.

TARAFTARLARA MESAJ

Bize inanmaya ve destek olmaya devam etsinler. Sene sonunda birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz.

RUSYA LİGİNDNEN ÇOK DAHA ZORLU VE KUVVETLİ BİR LİG

Türk ligi kesinlikle çok kuvvetli bir lig diyebilirim. Teknik anlamda çok kuvvetli taktiksel anlamda hala gelişmekte olan bir lig. Rusya’da daha fazla fiziksel güce dayalı. Yabancı sınırlaması olmaması da takımlar arasındaki farkı azaltıyor. Her takımda çok iyi futbolcular var. Türkiye ligi gerçekten çok zorlu ve kuvvetli bir lig. Bu daha iyi organizasyon ve yabancı sınırının bir ilgisi var.

EN ÖNEMLİ LİDER ATATÜRK

Türkiye'nin en önemli lideri olduğunu biliyorum. 10 Kazım'da onun için çok özel bir hatırlatma yaparak, Türkiye'nin hayatını durduğunu biliyorum.

F.BAHÇE TARAFTARI TAKIMINA TUTKUYLA BAĞLI

Saracoğlu’nda farklı ve çok güzel bir atmosfer oluyor. F.Bahçe taraftarının takımına duyduğu tutku çok büyük ve takımlarına aşırı bağlılar. Özellikle derbide çok ateşli bir atmosfer vardı. Daha önce Brezilya'da derbilerde forma giydim, ama buradaki atmosfer daha çılgın ve ateşli. Böyle taraftarların önünde oynamak büyük keyif veriyor.

TARAFTARLARIN BENİ TRİBÜNLERE ÇAĞIRMASI BENİ MUTLU EDİYOR

Taraftarların “Giuliano, Giuliano” diye ismimi bağırması, beni tribünlere çağırması beni çok mutlu ediyor.

EN SEVDİĞİM YEMEK KEBAP

En sevdiğim yemek kebab. Gerek tesislerimizde gerek restoranlarda fırsat buldukça kebap yiyorum.

TEK KELİME CEVAPLAR

Lakabı :Giu

Fenerbahçe : Harika

Taraftar : Sıradışı

Fenerbahçe stadı : Çok güzel

Aykut Kocaman : Zeki

Lucescu : Tecrübeli

En heyeçan duyduğu maç hangisi : G.Saray ve Beşiktaş derbisi

Fenerbahçe`ye piyango gibi RVP teklifi Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncunun devre arası gönderilmesi planlanıyor. Artık takıma katkı sağlamasının mümkün olmadığı tespit edilen Van Persie'ye önemli bir talip çıktı. İlgili Haberi Oku