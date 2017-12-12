Galatasaray’ın istediği Kwadwo Asamoah’tan transfer açıklaması

Galatasaray'ın bir süredir transfer etmek istediği Kwadwo Asamoah, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Juventus'tan ayrılmayı hiç düşünmediğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın kadrosuna katmak için uğraştığı Juventus’lu Kwadwo Asamoah’tan ilginç açıklamalar geldi.

Sezon başında sarı kırmızılı takıma transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı sol bek, İtalyan ekibinden ayrılmayı hiç düşünmediğni dile getirdi.

İtalyan basınına konuşan Asamoah, “Juventus’tan ayrılmayı hiç düşünmedim. Alex Sandro ile rekabetten kaçınmıyorum. Her takımın her pozisyonda rekabet yaratacak güçlü oyunculara ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah’ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek, “Asamoah ile daha önceden girişimimiz olmuştu. Durum hala aynı, o konuda bir gelişme yok” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Serie A’da 8 maça çıkan Asamoah 1 asist yaptı.

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