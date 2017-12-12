Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’a Okan Buruk sorusu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1'lik mağlubiyete rağmen adını Son 16'ya yazdırmayı başaran Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor'a Okan Buruk soruldu. Tudor ise soruya "Yorumum yok" yanıtını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-1 kaybedilen Sivas Belediyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tudor maçı, “En önemlisi üst tura çıkabilmekti. Genç arkadaşlarımız da oynadı, onların da performanslarını gördük. Mutlaka üzerine koymaları gereken şeyler var. Onları da gördük” sözleriyle değerlendirirken kendisine yöneltilen Okan Buruk sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Sinan Gümüş’ü kanat oynatmaktan ziyade forvet oynatmayı tercih edeceğini ifade eden Igor Tudor, kendisine “Vasıfsız” ve “İkinci sınıf bir teknik direktör” diyen ve bu açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Buruk ile ilgili olarak, “Bu konu ile ilgili bir yorumum yok” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU: Sivas Belediyespor 2-1 Galatasaray | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sivas Belediyespor ile karşılaşan Galatasaray, 2-1'lik mağlubiyete rağmen ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyet nedeniyle bir üst tura yükseldi. İlgili Haberi Oku

Ayhan Akman, Gomis ve Okan Buruk, PFDK`ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu, Ayhan Akman, Bafetimbi Gomis ve Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi İlgili Haberi Oku