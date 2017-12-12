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Galatasaray, İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh transferinden vazgeçti

16 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun menajerinin yaptığı paylaşım nedeniyle transferden vazgeçti.
20:1912 Aralık 2017
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Galatasaray, İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh transferinden vazgeçti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın, İran U17 Milli Takımı’nda forma giyen forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh transferinden vazgeçtiği öğrenildi.

Milliyet’in haberine göre, İran’ın Saipa takımında forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun menajeri, Twitter hesabından “Galatasaray ile anlaştık” yazdı. Sarı kırmızılı ekip bu paylaşım nedeniyle transferden vazgeçti.

Sebep olarak ise FIFA kurallarında yabancı oyuncuların 18 yaşını dolduramadan sözleşme imzalayamıyor oluşu.  FIFA’dan ceza almamak için transferden vazgeçen Galatasaray’ın, Sayyadmanesh’i U21 takımı için kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Genç futbolcu İstanbul’a gelerek sarı kırmızılı yöneticilerle görüşmüştü.

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Allahyar Sayyadmanesh galatasaray
Son güncelleme: 20:23 | 12.12.2017
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