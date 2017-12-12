Fenerbahçe’ye piyango gibi RVP teklifi

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncunun devre arası gönderilmesi planlanıyor. Artık takıma katkı sağlamasının mümkün olmadığı tespit edilen Van Persie'ye önemli bir talip çıktı.

Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, Los Angeles yolcusu…

Kariyerinin son dönemini Amerika’da geçirmek isteyen Hollandalı futbolcuya MLS Ligi takımlarının yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Son olarak ligin iddialı takımlarından Los Angeles Galaxy Van Persie’ye talip oldu. İki tarafın prensip anlaşmasına vardığı ve Hollandalı oyuncunun ayrılık hazırlıklarına başladığı belirtildi.

İki tarafın anlaşmasının ardından sarı-lacivertli kulübün tutumu da transferde belirleyici olacak. Yönetim ve Van Persie anlaşırsa sözleşme karşılıklı olarak fesh edilecek. Bu durumun gerçekleşmesi iki önemli katkı sağlayacak. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-lacivertliler, bu sayede kontenjanda yer açacak.

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Zaten Hollandalıyı göndermeyi planlayan yönetimin en büyük çekincesi futbolcunun alacaklarını da istemesiydi. Bu gelişme ile birlikte yönetim futbolcunun maaşından kurtulmuş olacak.

Transferin resmileşmesi durumunda Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı futbolcunun bu sezonki maaşının küçük bir bölümünü ödemiş olacak.

Yıllık 5,5 milyon euroluk maaşını 10 taksitte alan Van Persie’nin ayrılmasıyla bu miktarın yarısından otomatik olarak yönetim kurtulacak. Geriye kalan beş aylık maaşının üç aylık bölümü ise milli takımlarda sakatlandığı için FIFA tarafından karşılanacak.

Van Persie’nin ayrılmasının ardından genç futbolcu Elif Elmas’ın ismi de kadroya yazılabilecek.Robin van Persie’ye tek teklif Los Angeles Galaxy’den değil. Hollandalı futboluyla ülkesinin ekiplerinden Feyenoord uzun zamandır ilgileniyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst “RvP için daha önce de konuştum. Onun hala çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve bu fikrim değişmedi” ifadelerini kullandı. Feyenoord, RvP’nin sözleşmesini fesh edip takıma katılması için uğraşıyor.