Dev eşleşmenin ardından Acun’un bile unuttuğu görüntüler ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile eşleşmesinin ardından, Acun Ilıcalı'nın tozlu arşivlerde bekleyen videosunu yeniden gündeme getirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu’nda temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşmesinin ardından akıllara yıllar önce Acun Ilıcalı’nın da şahitlik ettiği ilginç bir olay geldi ve sosyal medya üzerinde en çok paylaşılan görüntü oldu.

Sosyal medyada bomba etkisi yaratan bu görüntüde 17 Eylül 1997 tarihinde Almanya’da oynanan Bayern Münih – Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için İstanbul’dan Almanya’ya gelen taraftarlar; kendilerini getiren tur şirketinin, Münih Olimpiyat Stadı yerine 185 metrelik Münih Kulesi’nden ayarladığı biletlere tepki gösteriyorlar.

O dönemlerde Beşiktaş muhabiri olan Acun Ilıcalı da yaşanan bu olaya canlı tanıklık etmişti.

İşte o görüntüler…