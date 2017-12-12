Chris Bosh’un annesinin evinde uyuşturucu trafiği!

Chris Bosh'ûn annesi için satın aldığı evin uyuşturucu trafiği için kullanıldığı ortaya çıktı. Sonrasında gelen açıklamalar ise bir aile dramına işaret edecekti

SKOR DIŞ HABERLER / NBA süper yıldızlarından Chris Bosh’un annesi, uyuşturucu trafiğinin bir parçası olma suçlamasıyla karşı karşıya. Narkotik birimleri, Texas’ta yaşayan Freida Bosh’un evinin, uyuşturucu operasyonunun bir istasyonu olduğunu belirledi. Söz konusu uyuşturucu maddelerin eroin ve kokain olduğu öğrenilirken evi annesi için satın alan Chris Bosh’un suçlamalarla bir ilgisi bulunmadığı da açıklandı.

Anne Bosh’un yaptığı açıklamalar ise olayın ‘aile dramı’ boyutunu gözler önüne serdi. Freida Bosh, oğluyla 5 yıldır görüşmediğini, kendisini evden çıkarmak isteyen Chris Bosh’a karşı mücadele etmek için evi kısa süreli kiraya verdiğini anlatırken, uyuşturucu suçlamalarının söz konusu kiracı ile ilgili olduğunu öne sürdü.

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Polis operasyonu, rutin trafik kontrolü sırasında evden çıkan bir araçta uyuşturucu bulunmasıyla başladı. Evi gözlem altına alan narkotik polisi, olağan dışı sayıda aracın eve girip çıktığını tespit etti.

İki NBA şampiyonluğu bulunan ve 11 kere All-Star seçilen Chris Bosh 2015-2016 sezonundan bu yana ciddi sağlık sorunları nedeniyle forma giyemiyor. 33 yaşındaki yıldız geçtiğimiz günlerde tekrar parkelere dönme sinyali vermişti.

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