CEV Kadınlar Challenge Cup | RSR Walfer Volleyball 0-3 Bursa Büyükşehir Belediyespor

CEV Kadınlar Challenge Cup'ta mücadele eden tek temsilcimiz Bursa Büyükşehir Belediyespor, Son 32 Turu'nda deplasmanda Lüksemburg ekibi RSR Walfer'i 3-0 mağlup ederek 10 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

2018 CEV Kadınlar Challenge Cup’ta mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Son 32 Turu ilk maçında, deplasmanda Lüksemburg’dan RSR Walfer Volleyball takımını 12-25, 16-25 ve 11-25’lik setlerle 0-3 mağlup etti. Mücadelenin rövanşı, 10 Ocak 2018 Çarşamba günü, saat 18.00’de TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Temsilcimiz, rövanş maçında rakibini herhangi bir skorla yener veya 2-3’lük skorla mağlup olursa, adını Son 16 Turu’na yazdıracak. Bursa B.Şehir Bld., rövanş maçında rakibine 0-3 veya 1-3’lük setlerle mağlup olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip 8’li Finaller turundaki yerini alacak. Temsilcimiz, turu geçmesi durumunda, Son 16’da, Charleroi Volley (Belçika) – CV Barcelona Barça (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. KupaVoley erkekler kategorisinde final etabı eşleşmeleri belli oldu KupaVoley Erkekler'de bugün oynanan üç maçın ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İlgili Haberi Oku